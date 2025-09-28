НОВОСТИОбщество

Почти килограммовый картофель победил в конкурсе на ярмарке в Барнауле

В Барнауле продолжается сезон осенних продовольственных ярмарок

28 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Продовольственная ярмарка / Фото: Мэрия Барнаула
Продовольственная ярмарка / Фото: Мэрия Барнаула

На ярмарках горожане смогли приобрести мясо, рыбу, молочные продукты, хлеб, крупы, сыры и широкий выбор овощей. Для удобства покупателей фермеры предлагали услуги доставки, а пожилым посетителям помогали волонтеры.

На площадках работали выставки овощей, звучала живая музыка, для детей провели мастер-класс по изготовлению фигурок из картофеля. Особое внимание привлек конкурс необычных овощей: участники представили картофель рекордного веса – 900 граммов, а также клубни причудливых форм, напоминающих сердечко и уточку.

Как сообщили в мэрии Барнаула, следующая ярмарка состоится 4 октября, ее тематика будет связана с продукцией пригородных хозяйств.

Алтай

Барнаул

Комментарии 3

Avatar Picture
Musik

11:58:38 28-09-2025

А в политру литр можете залить?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:45 28-09-2025

1,1 кг. Вес одной картохи.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:53 29-09-2025

Кормовая картоха со вкусом травы

  1 Нравится
Ответить
