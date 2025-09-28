Почти килограммовый картофель победил в конкурсе на ярмарке в Барнауле
В Барнауле продолжается сезон осенних продовольственных ярмарок
28 сентября 2025, 11:30, ИА Амител
На ярмарках горожане смогли приобрести мясо, рыбу, молочные продукты, хлеб, крупы, сыры и широкий выбор овощей. Для удобства покупателей фермеры предлагали услуги доставки, а пожилым посетителям помогали волонтеры.
На площадках работали выставки овощей, звучала живая музыка, для детей провели мастер-класс по изготовлению фигурок из картофеля. Особое внимание привлек конкурс необычных овощей: участники представили картофель рекордного веса – 900 граммов, а также клубни причудливых форм, напоминающих сердечко и уточку.
Как сообщили в мэрии Барнаула, следующая ярмарка состоится 4 октября, ее тематика будет связана с продукцией пригородных хозяйств.
11:58:38 28-09-2025
А в политру литр можете залить?
12:08:45 28-09-2025
1,1 кг. Вес одной картохи.
09:10:53 29-09-2025
Кормовая картоха со вкусом травы