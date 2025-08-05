Неработающие пенсионеры получают на 2,8 тыс. рублей больше, чем работающие
Разница между выплатами составляет 2,8 тыс. рублей
05 августа 2025, 11:26, ИА Амител
Неработающие пенсионеры получают значительно более высокие пенсии, чем продолжающие трудиться граждане, – разница в выплатах составляет в среднем 2,8 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России.
На июль 2025 года средний размер пенсии по стране достиг 23 456 рублей. При этом работающие пенсионеры получают около 21 115 рублей, тогда как те, кто вышел на заслуженный отдых, – 23 999 рублей.
«Анализ динамики выплат показывает устойчивый рост пенсионного обеспечения. За последний год размер выплат для работающих пенсионеров увеличился на 3,3 тыс. рублей, для неработающих – на 2,3 тыс. рублей. В целом средняя пенсия за год выросла на 2,5 тыс. рублей – с 20 975 рублей в июле 2024 года до текущего показателя», – отмечает издание.
Статистика Соцфонда также фиксирует постепенное сокращение численности пенсионеров в России. На 1 июля 2025 года в системе было зарегистрировано 40,811 млн получателей пенсий, что на 45 тыс. меньше, чем месяцем ранее, и на 198 тыс. меньше по сравнению с июлем прошлого года, когда на учете состояло 41,054 млн человек.
Эксперты связывают разницу в размерах пенсий с действующим законодательством, которое ограничивает индексацию выплат для продолжающих работать пенсионеров.
11:33:42 05-08-2025
23000 средняя пенсия? На эти деньги живут люди? 😳
11:56:37 05-08-2025
Гость (11:33:42 05-08-2025) 23000 средняя пенсия? На эти деньги живут люди? 😳... представляете, да, еще и копить потихоньку умудряются и внукам денежку дают. как это у них получается- непонятно. просто, видимо, не покупают с утра кофеек в ближайшей кофейне с 1000% наценкой, не подписываются на все кинотеатры мира и стриминговые платформы, не покупают впн, чтобы с комфортом смотреть ютубчик и инсту, не ходят к платным врачам. да вообще ни каким не ходят, тк придется покупать лекарство, а это дорого, покупают простую еду, имеют льготы на оплату ЖКХ и проезд, и, самое, ИМХО, главное- они не закредитованы по уши.
в общем, если убрать всякие ништяки, то на простое питание и коммуналку хватит.
12:47:06 05-08-2025
Элен без ребят (11:56:37 05-08-2025) представляете, да, еще и копить потихоньку умудряются и внук... На то что вы перечислили и 200 тысяч в месяц будет мало.Ещё вы забыли назвать санаторно-курортное лечение ,которое обещали наши доброхоты ,когда повышали пенсионный возраст и обещали в-о-о-о-т такую пенсию.
12:51:51 05-08-2025
Элен без ребят (11:56:37 05-08-2025) представляете, да, еще и копить потихоньку умудряются и внук... Некоторые дотошные блогеры уже пробовали прожить ,ради интереса,на эти деньги.Результат плачевный
11:35:48 05-08-2025
Статистика Соцфонда также фиксирует постепенное сокращение численности пенсионеров в России.
А вы поднимите пенсионный возраст до 80 лет, так их еще меньше будет.
14:02:56 05-08-2025
на 3 млн. сократилось к-во пенсов с момента повышения ПВ. В 2023- ни одного пенсионера по возрасту не было, в 2025 тоже не будет ни одного.
11:36:24 05-08-2025
Всё справедливо: кто везёт, на том и едут.
11:59:23 05-08-2025
И это уровень жизни пенсионеров! Об этом шумим хлопая в ладоши. Кто принимает эти решения пусть попробуют пожить на эти средства хотя бы год
12:12:39 05-08-2025
работающие пенсионеры получают около 21 115 рублей
_ Это в среднем у тех, кто увольнялся за перерасчетом пенсии, а потом вновь устроился. Я не увольнялась, у меня чуть больше 18 тр, а должна быть на 10 тр больше.
16:25:01 05-08-2025
судя по тому, как гоняются сейчас за пенсионерами с просьбой поработать (т.к. молодежь не хочет или в силу способностей и образования не может), скоро надо будет работающим прибавлять индексации))))
19:37:08 05-08-2025
Ладно бы 23 тысячи пенсия. А то есть и 15-16 тысяч, попробуй проживи. 🤣