Разница между выплатами составляет 2,8 тыс. рублей

05 августа 2025, 11:26, ИА Амител

Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Неработающие пенсионеры получают значительно более высокие пенсии, чем продолжающие трудиться граждане, – разница в выплатах составляет в среднем 2,8 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России.

На июль 2025 года средний размер пенсии по стране достиг 23 456 рублей. При этом работающие пенсионеры получают около 21 115 рублей, тогда как те, кто вышел на заслуженный отдых, – 23 999 рублей.

«Анализ динамики выплат показывает устойчивый рост пенсионного обеспечения. За последний год размер выплат для работающих пенсионеров увеличился на 3,3 тыс. рублей, для неработающих – на 2,3 тыс. рублей. В целом средняя пенсия за год выросла на 2,5 тыс. рублей – с 20 975 рублей в июле 2024 года до текущего показателя», – отмечает издание.

Статистика Соцфонда также фиксирует постепенное сокращение численности пенсионеров в России. На 1 июля 2025 года в системе было зарегистрировано 40,811 млн получателей пенсий, что на 45 тыс. меньше, чем месяцем ранее, и на 198 тыс. меньше по сравнению с июлем прошлого года, когда на учете состояло 41,054 млн человек.

Эксперты связывают разницу в размерах пенсий с действующим законодательством, которое ограничивает индексацию выплат для продолжающих работать пенсионеров.

