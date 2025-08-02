В Госдуме рассказали, какую пенсию получит человек, который нигде не работал

По словам депутата Алексея Говырина, такие люди получают социальную пенсию и доплату

02 августа 2025, 14:35, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Не менее 15 тысяч рублей составит в 2025 году пенсия человека, который нигде не работал, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, пенсия в таком случае составляет 8824 рубля плюс региональная или федеральная доплата до прожиточного минимума.

«Федеральную дают, если региональный прожиточный минимум не достигает федерального, а региональную - если региональный прожиточный минимум выше федерального прожиточного минимума, который на 2025 год для пенсионеров - 15 250 рублей», - отметил парламентарий.

