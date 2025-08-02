В Госдуме рассказали, какую пенсию получит человек, который нигде не работал
По словам депутата Алексея Говырина, такие люди получают социальную пенсию и доплату
02 августа 2025, 14:35, ИА Амител
Не менее 15 тысяч рублей составит в 2025 году пенсия человека, который нигде не работал, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
По его словам, пенсия в таком случае составляет 8824 рубля плюс региональная или федеральная доплата до прожиточного минимума.
«Федеральную дают, если региональный прожиточный минимум не достигает федерального, а региональную - если региональный прожиточный минимум выше федерального прожиточного минимума, который на 2025 год для пенсионеров - 15 250 рублей», - отметил парламентарий.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил о резком увеличении пенсий работающих россиян.
14:42:07 02-08-2025
А который работал всю жизнь, получит 20 тыс. Невелика разница ...
14:52:32 02-08-2025
"Не менее 15 тысяч рублей составит в 2025 году пенсия человека, который нигде не работал.." У супруги 14759 р. при стаже 25 лет. Уже на столько мозги запутали, что нет веры не депутатам, не судам и т.д. ..
09:27:19 03-08-2025
dok_СФ (14:52:32 02-08-2025) "Не менее 15 тысяч рублей составит в 2025 году пенсия челове... может она вам что- то недоговаривает? кем работала четверть века? официально или все себе в карман?
15:08:47 02-08-2025
Интересно девки пляшут! Получается, пенсия того же учителя, который 30 лет честно отпахал на государство, всего лишь на жалких три-четыре тысячи выше, чем пенсия того, кто всю жизнь ваньку валял. Ну и нафига тогда упираться?
16:04:04 02-08-2025
Мне на пенсию через 10 лет. стаж пока 30 лет. И расчетная пенсия 17 000. Вопрос. А оно того стоило?
16:18:34 02-08-2025
Гость (16:04:04 02-08-2025) Мне на пенсию через 10 лет. стаж пока 30 лет. И расчетная пе... я так понимаю что в статье имелось ввиду официальная работа.
И если таковой не иметь, то мне кажется будут сложности с получением кредитов, ипотек и тп.
16:27:16 02-08-2025
Гость (16:04:04 02-08-2025) Мне на пенсию через 10 лет. стаж пока 30 лет. И расчетная пе... Ты же деньги получаешь за работу, не работай.
09:57:58 03-08-2025
Гость (16:27:16 02-08-2025) Ты же деньги получаешь за работу, не работай. ... можно всем не работать
11:42:47 03-08-2025
Гость (09:57:58 03-08-2025) можно всем не работать ... Если хотите в 65-70 на пенсию, на минималку, 🤣...
15:52:45 03-08-2025
Гость (11:42:47 03-08-2025) Если хотите в 65-70 на пенсию, на минималку, 🤣......
Минималка, +/- пару-тройку тысяч, в любом случае будет, и у тех кто ходит работать, и у тех кто не ходит. Сейчас формула расчёта пенсии такая. Главный вопрос не в этом, а в том, что попробуй доживи до пенсии)))
17:28:55 02-08-2025
Гость (16:04:04 02-08-2025) Мне на пенсию через 10 лет. стаж пока 30 лет. И расчетная пе... Стаж как повлиял на Вашу пенсию?
18:09:51 02-08-2025
dok_СФ (17:28:55 02-08-2025) Стаж как повлиял на Вашу пенсию?... Я вообще в их расчетах не разбираюсь. Мне с юности втирали - работай - будет пенсия жить после...
19:07:16 02-08-2025
Гость (16:04:04 02-08-2025) Мне на пенсию через 10 лет. стаж пока 30 лет. И расчетная пе... Хотите сказать, что не надо работать вообще? Не получать зарплату? Чтобы в 65-70 лет ( в этом возрасте неработавшие выйдут на пенсию) получать до 15 тысяч максимум 🤣?
19:34:22 02-08-2025
Гость (19:07:16 02-08-2025) Хотите сказать, что не надо работать вообще? Не получать зар...
Нет, он хотел сказать, работаешь ты всю жизнь или нет, разница в пенсии составит всего пару тысяч рублей, которые никак не влияют на существование. А ещё, он большой оптимист, что надеется выйти на пенсию через 10 лет))) Он ещё не понял, как и многие, что этого никак не допустят. Работающим мужикам де-факто пенсию отменили, де-юре не отменили. Каждый, кто умеет думать своей головой, а не говорящими головами из телевизионного ящика, делает выводы про пенсию сам.
16:44:52 02-08-2025
Если вы все 30 лет получали ноль рублей, конечно не стоило)))
16:47:04 02-08-2025
Прекрасно... Ишачил 44 года пенсия 22 тыс-хрен прожить на них. Эти згачит ни дня не работали и пенсия... Так в таком случае у меня пенсия быть должна тыщ 80...
19:21:32 02-08-2025
Иван (16:47:04 02-08-2025) Прекрасно... Ишачил 44 года пенсия 22 тыс-хрен прожить на ни... Не задаром же " ишачил" ,денежки получал? О чём сожаление?
11:20:40 04-08-2025
Гость (19:21:32 02-08-2025) Не задаром же " ишачил" ,денежки получал? О чём сожаление?... Денежки можно получать и без отчислений в Пенсионный фонд
19:37:01 02-08-2025
Иван (16:47:04 02-08-2025) Прекрасно... Ишачил 44 года пенсия 22 тыс-хрен прожить на ни...
Пенсию в 80 тысяч точно на работе не заработать)))
17:19:41 02-08-2025
тоже помню пенсионный возраст повышали под лозунгом что пенсия станет достойной
17:36:05 02-08-2025
У меня мама всю жизнь отработала в горячем цехе, пенсия 14830₽. Будьте вы здоровы уважаемые депутаты и вся нечисть, низкий вам поклон!!
17:57:17 02-08-2025
Вася (17:36:05 02-08-2025) У меня мама всю жизнь отработала в горячем цехе, пенсия 1483... а ничего что она должна раньше выйти на пенсию в отличии от тех кто например просто сидел в кабинете ?!
19:17:56 02-08-2025
Вася (17:36:05 02-08-2025) У меня мама всю жизнь отработала в горячем цехе, пенсия 1483... Не может быть кто "всю жизнь отработал" да ещё в " горячем цехе "- это ветераны труда, у них пенсия гораздо больше. А сейчас, кому стажа не хватает пойдут именно на эти 15 тысяч , но не в 50 лет, а в 65-70. Пенсии у большинства малы для нормальной жизни. Базовый потребности и то не покрывают.
08:36:47 03-08-2025
Гость (19:17:56 02-08-2025) Не может быть кто "всю жизнь отработал" да ещё в " горячем ц... Сказочник,ты хоть знаешь что дает статус ветеран труда у нас в крае?
11:23:06 03-08-2025
гость (08:36:47 03-08-2025) Сказочник,ты хоть знаешь что дает статус ветеран труда у нас... Однако больше десяти человек плюсанули, у ветеранов труда пенсии больше и льготы есть 😁. Не нойте пожалуйста. Ясно, что надо больше, это не к нам вопрос 😊.
20:14:10 03-08-2025
гость (08:36:47 03-08-2025) Сказочник,ты хоть знаешь что дает статус ветеран труда у нас... много чего. льготы на жкх, проезд, пенсия выше и пр.
09:31:23 03-08-2025
Гость (19:17:56 02-08-2025) Не может быть кто "всю жизнь отработал" да ещё в " горячем ц... моя мама- ветеран труда, стаж 45 лет. 24000 пенсия
11:19:56 03-08-2025
Элен без ребят (09:31:23 03-08-2025) моя мама- ветеран труда, стаж 45 лет. 24000 пенсия ... Ну не 14-15 тысяч, и 50 процентов за квартиру возвращают, зубы протезируют, ...
17:57:32 02-08-2025
Стаж 15 лет пенсия МРОТ в алтайском крае 14700, хоть работай хоть не работай пенсия одинаковая, разница только в выходе на пенсию кто не работал на 5 лет позже.
06:47:50 03-08-2025
Гость (17:57:32 02-08-2025) Стаж 15 лет пенсия МРОТ в алтайском крае 14700, хоть работай... можно сказать ты и не работал всю жизнь. стаж 15 лет.
09:06:09 03-08-2025
Гость (17:57:32 02-08-2025) Стаж 15 лет пенсия МРОТ в алтайском крае 14700, хоть работай... всего-то 15 лет, за что пенсию платить?
18:28:53 02-08-2025
У меня пенсия 14800,работала не заводах АТИ и Шинном.Оказывается,кто не работает ,тот и молодец!
19:31:36 02-08-2025
Пусть "сердобольные" олигархи платят спецналог, дабы содержать за свой счёт принципиальных и одряхлевших лентяев: добропорядочные налогоплательщики тратиться на дармоедов и довольствоваться на старости лет урезанной из-за них пенсией не обязаны!
21:02:44 02-08-2025
А зачем наше государство Россия платит пенсии немцам уехавшим на ПМЖ в Германию. Они та по 1200 евро пенсию получают и здесь. Повод же есть прекратить выплачивать.
21:21:25 02-08-2025
Гость (21:02:44 02-08-2025) А зачем наше государство Россия платит пенсии немцам уехавши...
Да, вы сказочник! Во-первых, Германия совсем не рай, который вы себе нарисовали и 1200 евро пенсии никому из приехавших просто так платить не будет. Только может быть совсем пожилым, которые всю жизнь отработали в СССР и были репрессированы. Во-вторых, те кто помоложе, и скажем пол жизни отработали здесь, а полжизни там и сейчас достигли пенсионного возраста, получают там в районе 350 евро от Германии и 50-70 евро(если перевести рубли) от нас. Это нищенское существование, как и у нас. Ну, и в третьих, они хоть и уехали, но платят им за то, что они заработали пенсию здесь, а не просто так.
22:56:57 02-08-2025
Гость (21:02:44 02-08-2025) А зачем наше государство Россия платит пенсии немцам уехавши... Эта пенсия,которую человек ненапрямую откладывал во время свое работы в Росссии. на каком основании его надо лишитьего же денег ? Он , если не аннулировал гражданство РФ, имеет теже права и обязанности как и все останые граждане. ,Я например, свою пенсию российско /советскую получаю , как , впрочем , и на западе и еще и работаю...
09:01:30 03-08-2025
Гость (22:56:57 02-08-2025) Эта пенсия,которую человек ненапрямую откладывал во время св... Завралось ты совсем чудо-юдо рыбакит!
11:35:47 04-08-2025
Гость (22:56:57 02-08-2025) Эта пенсия,которую человек ненапрямую откладывал во время св...
святая простота. у нас не накопительная пенсионная система, работающие содержат пенсионеров. вас будут содержать работающие ваши дети (которых никто не хочет рожать). вот такой печальный расклад
22:24:09 02-08-2025
Надо отменить пенсии депутатам и богатым, олигархи тоже, наверное, не упускают своих "непосильным трудом" заработанные. 😀
11:20:28 03-08-2025
Гость (22:24:09 02-08-2025) Надо отменить пенсии депутатам и богатым, олигархи тоже, нав...
Смешной вы. Те, кого вы упомянули, сами заботятся о СВОЕЙ пенсии и САМИ решают, когда выходить на неё. И поверьте, их забота никак не связана с пенсионным фондом и государством вообще. Им и не нужна государственная пенсия, на которую они не смогут просуществовать даже часа в этой жизни, чтобы поддерживать образ жизни, в котором существуют.
16:37:25 03-08-2025
Гость (11:20:28 03-08-2025) Смешной вы. Те, кого вы упомянули, сами заботятся о СВОЕ... Однако не отказываются 😊...
17:10:13 03-08-2025
Гость (22:24:09 02-08-2025) Надо отменить пенсии депутатам и богатым, олигархи тоже, нав... Минусуют депутаты и богатые.
00:22:25 03-08-2025
А зачем платить пенсию тем, кто не работал? Они же как то существовали, когда всю свою сознательную жизнь не работали. Значит и дальше просуществуют.
10:01:01 03-08-2025
Гость (00:22:25 03-08-2025) А зачем платить пенсию тем, кто не работал? Они же как то су... за эти годы так все изменится что и про пенсию там на верху забудут вообще платить перестанут
08:52:22 03-08-2025
Пусть платят старикам, в 65-70 лет же, не раньше, и минималка. Мало ли как жизнь сложилась, что официального стажа нет. Просто повышать надо пенсию тем, кто работал. По нынешним ценам уже от 30 тысяч надо платить. 😁
20:29:02 03-08-2025
Гость (08:52:22 03-08-2025) Пусть платят старикам, в 65-70 лет же, не раньше, и минималк... что вы мелете? это какая налоговая нагрузка будет???я против категорически ваших прожектов!!
21:53:25 03-08-2025
Гость (20:29:02 03-08-2025) что вы мелете? это какая налоговая нагрузка будет???я против... У нас сверхбогатейшее государство, самая богатая страна, не обедняет. Олигархов тряхнуть надо, пусть раскошеливаются. А то на больных детей смс-ками собирают люди с этих же мизерных пенсий 🤣.
10:44:14 03-08-2025
Жена специально работала там, где платят "белую" зарплату, чтобы пенсия была побольше. Хотя могла и "серую" зарплату побольше получать. Сейчас вышла на пенсию и получает 14 тыс. Спрашивается - зачем?
11:14:27 03-08-2025
Гость (10:44:14 03-08-2025) Жена специально работала там, где платят "белую" зарплату, ч... Раньше на пять лет, у кого нет "белого стажа", идут на пять лет позже.
20:15:38 03-08-2025
я чота в ярости. тое я буду платить налог чтоб этим тунеядцам платили пенсию?! Я против. вообще тогда пенсии уберите