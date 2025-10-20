НОВОСТИПроисшествия

Неравнодушные жители Барнаула спасли детей, провалившихся под лед

Подростки несколько дней гуляли по тонкому льду водоема

20 октября 2025, 12:30, ИА Амител

Спасение детей / Фото: "Инцидент Барнаул"
Спасение детей / Фото: "Инцидент Барнаул"

По словам очевидцев, школьники уже несколько дней гуляли по тонкому льду водоема. Накануне они бросали в воду самокат и пытались пробить поверхность, а сегодня лед не выдержал их веса.

«Вчера на пруду на Гущина подростки гуляли по льду, кидали самокат в воду, пытались пробить лед. Сегодня другие дети на этом же пруду провалились под лед», – рассказали подписчики Telegram-канала "Инцидент Барнаул".

К счастью, трагедии удалось избежать. На помощь тонущим пришли мужчина и две женщины, которые бросились к детям и вытащили их из воды. Благодаря их быстрой реакции все остались живы.

Барнаул дети

Гость

12:35:23 20-10-2025

Естественный отбор дал сбой.

Гость

12:40:27 20-10-2025

Ну не помню я в своем детстве таких дебилов почему-то. Хотя нет, был один - стеклянные бутылки карбидом взрывал.

Гость

12:50:23 20-10-2025

Вот что самокаты-то делают.

Гость

15:23:32 20-10-2025

Какие они вам дебилы, это просто дети, а вот к их родителям есть вопросы почему они их так воспитали

