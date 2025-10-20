Неравнодушные жители Барнаула спасли детей, провалившихся под лед

Подростки несколько дней гуляли по тонкому льду водоема

20 октября 2025, 12:30, ИА Амител

Спасение детей / Фото: "Инцидент Барнаул"

По словам очевидцев, школьники уже несколько дней гуляли по тонкому льду водоема. Накануне они бросали в воду самокат и пытались пробить поверхность, а сегодня лед не выдержал их веса.

«Вчера на пруду на Гущина подростки гуляли по льду, кидали самокат в воду, пытались пробить лед. Сегодня другие дети на этом же пруду провалились под лед», – рассказали подписчики Telegram-канала "Инцидент Барнаул".

К счастью, трагедии удалось избежать. На помощь тонущим пришли мужчина и две женщины, которые бросились к детям и вытащили их из воды. Благодаря их быстрой реакции все остались живы.