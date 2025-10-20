Несколько улиц в центральной части Барнаула остались без холодной воды

Причиной стала коммунальная авария

20 октября 2025, 15:05, ИА Амител

Кран на кухне / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

На улице Профинтерна в Барнауле произошла коммунальная авария, которая оставила жителей нескольких улиц без холодной воды. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

«Специалисты "Росводоканала Барнаул" устраняют повреждение водопровода диаметром 100 мм», – отметили в пресс-службе компании.

На время ремонта водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома:

ул. Профинтерна, 39, 45, 44б, 51-59, 59, 59а, 59б, 53а;

пр. Калинина, 2 к. 2, 4, 6, 8, 8а;

пр. Ленина, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103;

ул. 1 Мая, 6, 8, 10;

ул. Советская, 4, 6, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 28, 7-13;

пр. Комсомольский, 91-93, 124-126, 87.

Административные здания:

ул. Профинтерна, 53а/2 (школа);

пр. Калинина, 1а, 2;

пр. Ленина, 89 (техникум), 99 (детский сад);

ул. 1 Мая, 6а, 27а;

ул. Советская, 6/3 (детский сад), 8 (медицинское учреждение), 16, 18 (детский сад), 26, 6в;

пр. Комсомольский, 120.

По предварительным данным, все повреждения устранят к 20:30.