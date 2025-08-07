Процесс лечения осложнен диагнозами режиссера

07 августа 2025, 18:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уже больше полугода режиссер Тигран Кеосаян находится в коме. Как сообщает "Интересная Россия", несмотря на все усилия, врачи могут озвучивать лишь осторожные предварительные прогнозы.

На 7 августа телеведущий остается в глубокой коме, а состояние оценивается как стабильно тяжелое. Он реагирует на свет, звук и голоса близких, иногда моргая или едва шевеля пальцами. По словам кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, такие реакции являются важными, но не означают немедленного выхода из комы.

«Это сложный процесс, требующий времени и комплексного лечения», – отметил врач.

Сам процесс лечения осложнен диагнозами Кеосаяна. Он перенес два инфаркта, ему установили семь стентов и кардиостимулятор. Кондрахин считает, что даже при выходе из комы режиссера ждет длительный курс реабилитации.