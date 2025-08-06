Медики утверждают, что находящийся в коме режиссер впервые проявил осознанную реакцию на внешние раздражители

06 августа 2025, 14:25, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже более полугода. Его состояние все еще оценивают как стабильно тяжелое. Однако в Сети появилась информация о том, что врачи зафиксировали "прорывное" для пациента событие и назвали его "сигналом из другого мира". Об этом сообщает topnews.ru.

По данным источников, 31 июля Кеосаян отреагировал на обращение своей супруги Маргариты Симоньян. Со слов медиков, это было движение глаз под закрытыми веками, ставшее первым осознанным знаком.

«Это не рефлекс, а осмысленная реакция. Это было как сигнал из другого мира», – сказала одна из медсестер отделения интенсивной терапии.

Врачи, ранее избегавшие конкретных прогнозов, теперь отмечают признаки улучшения состояния пациента. Так, электроэнцефалограмма зафиксировала активность в зонах мозга, которые отвечают за восприятие речи и эмоций.

«Организм проявляет поразительную стойкость, но впереди долгая и сложная борьба», – рассказала нейрохирург Елена Марчук.

Жена Тиграна Кеосаяна, главный редактор RT Маргарита Симоньян, приходит к нему в палату каждый день. Она читает мужу, включает знакомые мелодии и голосовые послания детей. Врачи считают, что это может способствовать его восстановлению.

Специалисты заявили, что шанс выхода из комы изменился с "безнадежного" на 40–50%.

«Теперь даже один день без ухудшений воспринимается как победа», – поясняют в клинике.

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.