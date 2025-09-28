НОВОСТИПроисшествия

Нетрезвый водитель сбил ребенка на дамбе в поселке Бельмесево

Ребенок остался жив

28 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

Автомобиль, сбивший девочку / Фото: Barnaul 22
В Бельмесево на дамбе произошла авария с участием ребенка. По словам очевидцев, нетрезвый водитель сбил девочку в возрасте примерно 9–12 лет. Ребенок остался жив, однако получил серьезные травмы ноги, сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

Врачи сообщили, что для восстановления потребуется использование аппарата Илизарова. Обстоятельства происшествия уточняются, виновника ДТП проверяют на состояние опьянения.

