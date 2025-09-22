"Невозможно пить". Коричневая вода бежит из кранов жителей алтайского села
Проблема сохраняется уже не первый день
22 сентября 2025, 09:30, ИА Амител
В селе Николаевка Петропавловского района жители столкнулись с серьезной проблемой – из водопроводных кранов идет коричневая вода. По словам сельчан, ее невозможно пить или использовать в быту. Об этом сообщает Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".
Такая ситуация вызывает у людей беспокойство за здоровье, ведь речь идет о воде, которая считается питьевой. Местные жители отмечают, что проблема сохраняется уже не первый день, однако официальной информации о причинах и мерах по ее устранению пока нет.
В подобных случаях специалисты советуют обращаться в администрацию района и в территориальное управление Роспотребнадзора. Там должны провести проверку качества воды и определить, соответствует ли она санитарным нормам. Также стоит фиксировать проблему фото- и видеозаписями, чтобы передать их в компетентные органы.
10:21:16 22-09-2025
В других сёлах Алтайского края нет такой проблемы. Если нет центрального водопровода, то и ржавой воды тоже нет :)
14:56:33 22-09-2025
пробурите скважины поставьте фильтры! НЕ НОЙТЕ
21:34:27 22-09-2025
Гость (14:56:33 22-09-2025) пробурите скважины поставьте фильтры! НЕ НОЙТЕ... и без фильтра прекрасная вода!