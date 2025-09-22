НОВОСТИОбщество

"Невозможно пить". Коричневая вода бежит из кранов жителей алтайского села

Проблема сохраняется уже не первый день

22 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Испорченная вода / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Испорченная вода / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

В селе Николаевка Петропавловского района жители столкнулись с серьезной проблемой – из водопроводных кранов идет коричневая вода. По словам сельчан, ее невозможно пить или использовать в быту. Об этом сообщает Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".

Такая ситуация вызывает у людей беспокойство за здоровье, ведь речь идет о воде, которая считается питьевой. Местные жители отмечают, что проблема сохраняется уже не первый день, однако официальной информации о причинах и мерах по ее устранению пока нет.

В подобных случаях специалисты советуют обращаться в администрацию района и в территориальное управление Роспотребнадзора. Там должны провести проверку качества воды и определить, соответствует ли она санитарным нормам. Также стоит фиксировать проблему фото- и видеозаписями, чтобы передать их в компетентные органы.

Алтайский край вода грязная вода

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

10:21:16 22-09-2025

В других сёлах Алтайского края нет такой проблемы. Если нет центрального водопровода, то и ржавой воды тоже нет :)

  

Avatar Picture
Гость

14:56:33 22-09-2025

пробурите скважины поставьте фильтры! НЕ НОЙТЕ

  

Avatar Picture
Гость

21:34:27 22-09-2025

Гость (14:56:33 22-09-2025) пробурите скважины поставьте фильтры! НЕ НОЙТЕ... и без фильтра прекрасная вода!

  

