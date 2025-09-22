"Невозможно пить". Коричневая вода бежит из кранов жителей алтайского села

Проблема сохраняется уже не первый день

22 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Испорченная вода / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

В селе Николаевка Петропавловского района жители столкнулись с серьезной проблемой – из водопроводных кранов идет коричневая вода. По словам сельчан, ее невозможно пить или использовать в быту. Об этом сообщает Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".

Такая ситуация вызывает у людей беспокойство за здоровье, ведь речь идет о воде, которая считается питьевой. Местные жители отмечают, что проблема сохраняется уже не первый день, однако официальной информации о причинах и мерах по ее устранению пока нет.

В подобных случаях специалисты советуют обращаться в администрацию района и в территориальное управление Роспотребнадзора. Там должны провести проверку качества воды и определить, соответствует ли она санитарным нормам. Также стоит фиксировать проблему фото- и видеозаписями, чтобы передать их в компетентные органы.