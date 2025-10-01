Американский сенат не принял ни один закон о финансировании правительства

01 октября 2025, 11:05, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: кадр из обращения к гражданам США

Сенат США не принял законопроекты о финансировании работы правительства. Это может привести к шатдауну, сообщает "Коммерсантъ".

Документы, которые предложили республиканцы и демократы, не набрали 60 необходимых голосов. Основная причина разногласий – статьи расходов на здравоохранение. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что демократы пытаются использовать угрозу шатдауна. С его слов, они добиваются получения бесплатной медицинской помощи для нелегальных иммигрантов.

Как уточняет РИА Новости, сенат США завершил свою сессию 30 сентября. К работе он вернется только 1 октября в 17:00 по московскому времени, из-за чего шатдаун может стать неизбежным. Ранее Белый дом уже предписал ведомствам готовиться к прекращению работы.

«Ничто не является неизбежным, но я бы сказал, что он вероятен», – прокомментировал президент США Дональд Трамп возможность шатдауна.

Таким образом, новый финансовый год в США начнется в условиях отсутствующего бюджета. Самый продолжительный шатдаун в истории США длился 35 дней. Он также пришелся на администрацию Трампа во время его первого срока на посту президента.