Пошлины против РФ, "позор" Европы и ядерное оружие. Главные заявления Трампа в ООН

Американский лидер впервые выступил с речью на Генассамблее

24 сентября 2025, 08:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Alex Brandon / ТАСС
Президент США Дональд Трамп впервые выступил на Генассамблее ООН. В своей речи он затронул темы украинского конфликта, ядерного оружия и глобального потепления, а также успел пригрозить телесуфлерщику "большими проблемами" за небольшой инцидент с техникой. Главные высказывания американского лидера приводит "Коммерсантъ".

Об украинском кризисе

  • Со слов Трампа, он упорно работает над прекращением украинского конфликта и имеет хорошие отношения с Владимиром Путиным.
  • Американский лидер готов ввести "очень серьезный пакет пошлин" против РФ, если урегулировать конфликт на Украине не получится.
  • Санкции США против России могут быть эффективными, если Европа тоже их примет.

О "спонсорах" конфликта на Украине и энергоносителях

  • По мнению Трампа, Китай и Индия – основные "спонсоры" украинского конфликта, так как они продолжают закупать российские энергоносители.
  • Глава Белого дома считает, что Европа не может одновременно "воевать" с РФ и покупать ее нефть и газ. Он подчеркнул, что это "позор для них".
  • 24 сентября Трамп обсудит с европейскими лидерами прекращение ими закупок российской нефти.

Об оружии и его последствиях

  • Применение ядерного оружия уничтожит мир.
  • Мир должен полностью отказаться от разработки биологического оружия.
  • Международные усилия по контролю за биологическим оружием возглавят США. Новая система верификации будет основана на базе искусственного интеллекта.

Об изменениях климата

  • Глобальное потепление – это "величайшая афера всех времен".
  • Прогнозы об изменении климата делают "глупые люди".

«Если вы не откажетесь от этого "зеленого надувательства", ваша страна потерпит неудачу», – заявил Трамп.

Об инциденте в ООН

  • «Я получил от ООН две вещи: неработающий эскалатор и неработающий телесуфлер. Я не возражаю, чтобы выступать без телесуфлера, потому что он не работает. Могу только сказать, что у того, кто управляет этим телесуфлером, большие проблемы», – добавил американский лидер.
