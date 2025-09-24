Американский лидер впервые выступил с речью на Генассамблее

Дональд Трамп / Фото: Alex Brandon / ТАСС

Президент США Дональд Трамп впервые выступил на Генассамблее ООН. В своей речи он затронул темы украинского конфликта, ядерного оружия и глобального потепления, а также успел пригрозить телесуфлерщику "большими проблемами" за небольшой инцидент с техникой. Главные высказывания американского лидера приводит "Коммерсантъ".

Об украинском кризисе

Со слов Трампа, он упорно работает над прекращением украинского конфликта и имеет хорошие отношения с Владимиром Путиным.

Американский лидер готов ввести "очень серьезный пакет пошлин" против РФ, если урегулировать конфликт на Украине не получится.

Санкции США против России могут быть эффективными, если Европа тоже их примет.

О "спонсорах" конфликта на Украине и энергоносителях

По мнению Трампа, Китай и Индия – основные "спонсоры" украинского конфликта, так как они продолжают закупать российские энергоносители.

Глава Белого дома считает, что Европа не может одновременно "воевать" с РФ и покупать ее нефть и газ. Он подчеркнул, что это "позор для них".

24 сентября Трамп обсудит с европейскими лидерами прекращение ими закупок российской нефти.

Об оружии и его последствиях

Применение ядерного оружия уничтожит мир.

Мир должен полностью отказаться от разработки биологического оружия.

Международные усилия по контролю за биологическим оружием возглавят США. Новая система верификации будет основана на базе искусственного интеллекта.

Об изменениях климата

Глобальное потепление – это "величайшая афера всех времен".

Прогнозы об изменении климата делают "глупые люди".

«Если вы не откажетесь от этого "зеленого надувательства", ваша страна потерпит неудачу», – заявил Трамп.

