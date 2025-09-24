Пошлины против РФ, "позор" Европы и ядерное оружие. Главные заявления Трампа в ООН
Американский лидер впервые выступил с речью на Генассамблее
24 сентября 2025, 08:35, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: Alex Brandon / ТАСС
Президент США Дональд Трамп впервые выступил на Генассамблее ООН. В своей речи он затронул темы украинского конфликта, ядерного оружия и глобального потепления, а также успел пригрозить телесуфлерщику "большими проблемами" за небольшой инцидент с техникой. Главные высказывания американского лидера приводит "Коммерсантъ".
Об украинском кризисе
- Со слов Трампа, он упорно работает над прекращением украинского конфликта и имеет хорошие отношения с Владимиром Путиным.
- Американский лидер готов ввести "очень серьезный пакет пошлин" против РФ, если урегулировать конфликт на Украине не получится.
- Санкции США против России могут быть эффективными, если Европа тоже их примет.
О "спонсорах" конфликта на Украине и энергоносителях
- По мнению Трампа, Китай и Индия – основные "спонсоры" украинского конфликта, так как они продолжают закупать российские энергоносители.
- Глава Белого дома считает, что Европа не может одновременно "воевать" с РФ и покупать ее нефть и газ. Он подчеркнул, что это "позор для них".
- 24 сентября Трамп обсудит с европейскими лидерами прекращение ими закупок российской нефти.
Об оружии и его последствиях
- Применение ядерного оружия уничтожит мир.
- Мир должен полностью отказаться от разработки биологического оружия.
- Международные усилия по контролю за биологическим оружием возглавят США. Новая система верификации будет основана на базе искусственного интеллекта.
Об изменениях климата
- Глобальное потепление – это "величайшая афера всех времен".
- Прогнозы об изменении климата делают "глупые люди".
«Если вы не откажетесь от этого "зеленого надувательства", ваша страна потерпит неудачу», – заявил Трамп.
Об инциденте в ООН
- «Я получил от ООН две вещи: неработающий эскалатор и неработающий телесуфлер. Я не возражаю, чтобы выступать без телесуфлера, потому что он не работает. Могу только сказать, что у того, кто управляет этим телесуфлером, большие проблемы», – добавил американский лидер.
08:46:18 24-09-2025
Теперь все понятно
09:46:14 24-09-2025
о как. как он всех кидает классно, только европка до сих пор ничего не понимает.
10:02:05 24-09-2025
мели емеля, твоя неделя
11:29:01 24-09-2025
Клоун
13:09:54 24-09-2025
Ну логка есть, поставить экономику Европы в полную зависимость от США. Создать проблемы Индии, Китаю и России