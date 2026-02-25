В кликовой доступности. На Алтае запустили сервис для записи к врачу и закрытия больничных
Личный кабинет с "медицинскими" функциями уже доступен для жителей Алтайского края
25 февраля 2026, 06:15, ИА Амител
В Алтайском крае уже начала работать новая онлайн-платформа для пациентов, которую ранее анонсировали в региональном Минздраве. Пока сервис находится на стадии доработки, но все основные функции уже доступны каждому. Здесь и запись к врачу, и телемедицинские консультации, и работа с больничными листами. 24 февраля министр здравоохранения края Дмитрий Попов представил платформу журналистам.
О том, как пользоваться новым сервисом и какие функции в нем есть, — в нашем материале.
Самое важное — в одном месте
Платформа "Ваше здоровье" доступна всем жителям Алтайского края по ссылке. Чтобы попасть в свой личный кабинет, нужно авторизоваться через "Госуслуги".
Попов напомнил, что многие медицинские данные и услуги уже давно доступны на государственном портале. Региональный инструмент — это попытка объединить все самое важное в одном месте, а также ускорить и упростить процесс для жителей.
«Наборка сервисов на федеральном портале строгая. Мы же подстраиваем платформу под региональные нужды, стараемся наполнять информационную систему моментально и обеспечивать удобство. Платформа объединяет всю информацию, которая на сегодня есть о наших пациентах: состояние здоровья, методы обследования, результаты лечения. Она годами хранилась и хранится в наших базах. Нашей целью было научиться работать с этими данными и объединить их так, чтобы это было на пользу человеку», — рассказал министр. По сути, "Ваше здоровье" — это сервис для взаимодействия с поликлиникой, к которой человек прикреплен. Во-первых, можно посмотреть всю информацию о предыдущих обследованиях и узнать, кто ваш лечащий врач (актуально для тех, кто появляется в медучреждении крайне редко). А во-вторых, можно записаться на прием. Причем некоторые услуги, для получения которых еще несколько лет назад нужно было идти в поликлинику, теперь доступны в пару кликов.
Об основных разделах и функциях платформы — ниже.
Запись к врачу
Функция работает так же, как на портале госуслуг или через чат-бот в Max. Записаться можно не только к терапевту: всего доступно 14 специалистов. Выбираешь врача, доступные дату и время — запись подтверждается мгновенно.
Также внутри доступен интерактивный календарь, чтобы пациент мог наглядно увидеть все свои записи и спланировать время.
Телемедицинские консультации и закрытие больничных
В разделе записи к врачу доступны и телемедицинские консультации. По словам Попова, этот формат медицинского приема набирает обороты и комфортен для жителей.
Важно: ограничиться видеозвонком с врачом можно далеко не во всех случаях. К примеру, первичный прием обязательно должен быть очным. А дальше все зависит от диагноза: если специалист посчитает, что следующий прием можно провести заочно, то назначит телемедицинскую консультацию.
«Назначаются конкретные дата и время. У врачей специально выделены временные слоты именно для проведения телемедицинских консультаций. В ходе сеанса видеосвязи оценивается состояние пациента и принимается решение о дальнейших действиях», — поясняет Дмитрий Попов.
На цифровой платформе телемедицинская консультация отображается в календаре, как и записи к врачам. Здесь же есть кнопка, чтобы в назначенный час начать видеозвонок.
В ряде случаев в дистанционном формате можно будет и закрыть больничный лист. Но диагнозов, при которых это доступно, пока немного. К примеру, если человек заболел ОРВИ и ему выдали листок нетрудоспособности, для его закрытия не обязательно снова идти в поликлинику. По видеосвязи терапевт проведет опрос и, если все в порядке, закроет больничный. Еще один подходящий повод — больничный по уходу за инвалидом первой группы. Здесь тоже можно будет ограничиться телемедициной.
Министр подчеркивает — это вовсе не замена врачу. Там, где осмотр необходим, жителям всегда назначают очный прием.
Диспансеризация
В том числе и доступна запись на диспансеризацию. Из удобных бонусов: заполнить обязательную анкету можно прямо внутри платформы. Данные сразу отправляются в поликлинику, поэтому при визите уже не придется сидеть с листочком и ручкой.
Диспансерное наблюдение
Диспансерное наблюдение — это формат работы врачей с пациентами, у которых уже выявили какое-либо хроническое заболевание. Таких людей берут на постоянный мониторинг и назначают им регулярные обследования. Так вот, в сервисе "Ваше здоровье" будут отображаться все походы в поликлинику, которые вам назначили.
Направления в другие больницы
Направления в другие медучреждения, которые выписывают в поликлинике, тоже отображаются на сайте: время, место и адрес. Добавлена также интерактивная карта. По словам Попова, это очень важно для жителей, которые приезжают на обследования из районов.
Больничные листы
Все данные о закрытых больничных будут собраны в отдельный раздел. При необходимости можно будет выгрузить их и распечатать.
Рецепты на лекарства
Появятся на платформе и данные о рецептах на льготные лекарства, которые выписали человеку. Кроме того, через "аптечный" раздел можно будет посмотреть наличие того или иного препарата в конкретном пункте.
Причем уже есть и коммерческий раздел: по словам Попова, туда будут подключать частные аптеки, которые тоже работают с льготной категорией граждан.
Прививки
В прививочный раздел планируется перенести все записи о вакцинации, которые есть в сертификате пациента.
«Частая история, когда человек не знает, когда и от чего он в последний раз прививался, куда ему нужно обращаться. Здесь будут все данные о ваших прививках. А из нацкалендаря будут браться данные о предстоящих прививках — человек будет видеть перечень, когда и от чего нужно вакцинироваться», — пояснил глава регионального Минздрава.
Медицинские документы
Отдельный раздел посвящен справкам. Медицинские документы, которые скопились за все время обращений в больницы, будут храниться здесь. Чтобы найти нужный, можно будет отфильтровать их либо по дате, либо по медучреждению.
Результаты обследований
Все выписки, заключения, результаты лабораторных и инструментальных исследований тоже будут храниться на платформе.
Дальше — доработка и расширение
Министр подчеркнул, что над сервисом трудились долгое время, чтобы как можно скорее сделать функции доступными для всех. Тем не менее платформа находится в стадии доработки.
В частности, в ближайшее время появится отдельное приложение: ведомство уже подало заявки в популярные маркетплейсы. После этого станут доступны push-уведомления: человеку будут регулярно напоминать о записях к врачу, диспансеризации, прививках и прочем.
Перечень доступных услуг и функций тоже будут постоянно расширять. Кстати, уже сейчас есть раздел "Обратная связь": там можно не только отправить обращение по поводу медицинского обслуживания, но и поделиться мнением о новой платформе. Принимаются и предложения по дальнейшему развитию.
Даже название "Ваше здоровье" — пока рабочее. По словам Дмитрия Попова, краевой Минздрав открыт к предложениям, какое наименование должно стать официальным.
08:17:50 25-02-2026
"Ваше здоровье". Звучит как тост
08:19:40 25-02-2026
Недавно в каком-то регионе министр здравоохранения попытался инкогнито попасть к какому-то специалисту, был очень удивлен
08:49:21 25-02-2026
Гость (08:19:40 25-02-2026) Недавно в каком-то регионе министр здравоохранения попытался... У нас Попов такой ерундой не занимается, как то губернатор попробовал в 14 поликлинику приехать с внезапной проверкой, но они "спрятали" очередь, разогнали -через черный вход пустили. В общем очередей там не было.
08:34:46 25-02-2026
зашел. попытался записаться к терапевту... до конца года - нет мест.... нет возможности прикрепить скрин в доказательство
09:02:53 25-02-2026
Гость (08:34:46 25-02-2026) зашел. попытался записаться к терапевту... до конца года - н... Так никто в этом и не сомневался
08:46:49 25-02-2026
Ну какие же клоуны. Не поленился - зашел проверить. Разумеется, ничего не работает. Ну, кроме возможности входа на портал. Видимо, это и есть все его "основные функции", о которых радостно отчитался министр.
08:48:30 25-02-2026
"Функция работает так же, как на портале госуслуг или через чат-бот в Max. Записаться можно не только к терапевту: всего доступно 14 специалистов. "--------- Свистите. Сейчас специально зашел проверить. Только участковый терапевт и врач семейной практики (хз что это за зверь и от чего он лечит)
09:08:25 25-02-2026
Гость (08:48:30 25-02-2026) "Функция работает так же, как на портале госуслуг или через ... да да, тоже попробовала: стоматолог, терапевт и окулист. А остальные 11 где? Ох, наказывать за вранье нужно, наказывать
09:39:47 25-02-2026
Гость (09:08:25 25-02-2026) да да, тоже попробовала: стоматолог, терапевт и окулист. А о...
ладно, 14 - это максимальный список, а по факту в любой поликлинике кроме как к терапевту сам талон не возьмешь, ни через госуслуги, ни даже через регистратуру
08:50:54 25-02-2026
Платформа объединяет всю информацию, которая на сегодня есть о наших пациентах: состояние здоровья, методы обследования, результаты лечения. Она годами хранилась и хранится в наших базах.--Времена смутные, что то замкнуло, в дата центре, пожар и "ваше здоровье" взлетело синем пламенем. Или по каким то причинам "электричество" кончилось?
09:08:57 25-02-2026
ВВП (08:50:54 25-02-2026) Платформа объединяет всю информацию, которая на сегодня есть... а да, и хранится там только с 2024 года....и то не всё
09:20:03 25-02-2026
При проверке опций доступен для выбора только, терапевт к которому нельзя записаться ни на один день на будущее время на месяца вперёд. Ровно как пик хирургу. Всё больше нет вариантов. 3 городская поликлинника.
09:40:41 25-02-2026
Опробуем...Заценим...Выскажем мнение...
10:01:29 25-02-2026
10Поликлиника. Три врача. Терапевт, офтальмолог, стоматолог. Записаться можно только к терапевту на 5 и 25 марта. Остадьным... Пишите письм!
10:26:23 25-02-2026
Попробовал, зашел, там ни к кому кроме терапевта записаться нельзя, а к терапевту мест нет(
11:21:35 25-02-2026
Ухахаха, сколько наивных детишек))))
Даже пробовать не буду, тьфу
13:25:46 25-02-2026
Особенно рассмешил раздел "диспансерное наблюдение". 2 онкологии и все сам. Ни разу не предложили хоть что-нибудь проверить.
13:39:56 25-02-2026
Плохие пиарщики работают в минздраве. Особенно плохие лично у тов. Попова.
16:08:22 25-02-2026
Портал хороший. В КГБУЗ "Городская поликлиника №1, г. Барнаул" можно записаться лишь к терапевту и окулисту.
Товарищ министр, работайте дальше)
19:15:32 02-03-2026
Не работает. Деньги осваивают. Беспонтовое бездари, кому-та угодные!