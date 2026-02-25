Личный кабинет с "медицинскими" функциями уже доступен для жителей Алтайского края

25 февраля 2026, 06:15, ИА Амител

Дмитрий Попов презентует цифровую платформу / Фото: amic.ru

В Алтайском крае уже начала работать новая онлайн-платформа для пациентов, которую ранее анонсировали в региональном Минздраве. Пока сервис находится на стадии доработки, но все основные функции уже доступны каждому. Здесь и запись к врачу, и телемедицинские консультации, и работа с больничными листами. 24 февраля министр здравоохранения края Дмитрий Попов представил платформу журналистам.

О том, как пользоваться новым сервисом и какие функции в нем есть, — в нашем материале.

Самое важное — в одном месте

Платформа "Ваше здоровье" доступна всем жителям Алтайского края по ссылке. Чтобы попасть в свой личный кабинет, нужно авторизоваться через "Госуслуги".

Попов напомнил, что многие медицинские данные и услуги уже давно доступны на государственном портале. Региональный инструмент — это попытка объединить все самое важное в одном месте, а также ускорить и упростить процесс для жителей.

«Наборка сервисов на федеральном портале строгая. Мы же подстраиваем платформу под региональные нужды, стараемся наполнять информационную систему моментально и обеспечивать удобство. Платформа объединяет всю информацию, которая на сегодня есть о наших пациентах: состояние здоровья, методы обследования, результаты лечения. Она годами хранилась и хранится в наших базах. Нашей целью было научиться работать с этими данными и объединить их так, чтобы это было на пользу человеку», — рассказал министр. По сути, "Ваше здоровье" — это сервис для взаимодействия с поликлиникой, к которой человек прикреплен. Во-первых, можно посмотреть всю информацию о предыдущих обследованиях и узнать, кто ваш лечащий врач (актуально для тех, кто появляется в медучреждении крайне редко). А во-вторых, можно записаться на прием. Причем некоторые услуги, для получения которых еще несколько лет назад нужно было идти в поликлинику, теперь доступны в пару кликов.

Об основных разделах и функциях платформы — ниже.

Запись к врачу

Функция работает так же, как на портале госуслуг или через чат-бот в Max. Записаться можно не только к терапевту: всего доступно 14 специалистов. Выбираешь врача, доступные дату и время — запись подтверждается мгновенно.

Также внутри доступен интерактивный календарь, чтобы пациент мог наглядно увидеть все свои записи и спланировать время.

Телемедицинские консультации и закрытие больничных

В разделе записи к врачу доступны и телемедицинские консультации. По словам Попова, этот формат медицинского приема набирает обороты и комфортен для жителей.

Важно: ограничиться видеозвонком с врачом можно далеко не во всех случаях. К примеру, первичный прием обязательно должен быть очным. А дальше все зависит от диагноза: если специалист посчитает, что следующий прием можно провести заочно, то назначит телемедицинскую консультацию.

«Назначаются конкретные дата и время. У врачей специально выделены временные слоты именно для проведения телемедицинских консультаций. В ходе сеанса видеосвязи оценивается состояние пациента и принимается решение о дальнейших действиях», — поясняет Дмитрий Попов. Сеанс телемедицинской консультации / Фото: amic.ru

На цифровой платформе телемедицинская консультация отображается в календаре, как и записи к врачам. Здесь же есть кнопка, чтобы в назначенный час начать видеозвонок.

В ряде случаев в дистанционном формате можно будет и закрыть больничный лист. Но диагнозов, при которых это доступно, пока немного. К примеру, если человек заболел ОРВИ и ему выдали листок нетрудоспособности, для его закрытия не обязательно снова идти в поликлинику. По видеосвязи терапевт проведет опрос и, если все в порядке, закроет больничный. Еще один подходящий повод — больничный по уходу за инвалидом первой группы. Здесь тоже можно будет ограничиться телемедициной.

Министр подчеркивает — это вовсе не замена врачу. Там, где осмотр необходим, жителям всегда назначают очный прием.

Диспансеризация

В том числе и доступна запись на диспансеризацию. Из удобных бонусов: заполнить обязательную анкету можно прямо внутри платформы. Данные сразу отправляются в поликлинику, поэтому при визите уже не придется сидеть с листочком и ручкой.

Диспансерное наблюдение

Диспансерное наблюдение — это формат работы врачей с пациентами, у которых уже выявили какое-либо хроническое заболевание. Таких людей берут на постоянный мониторинг и назначают им регулярные обследования. Так вот, в сервисе "Ваше здоровье" будут отображаться все походы в поликлинику, которые вам назначили.

Направления в другие больницы

Направления в другие медучреждения, которые выписывают в поликлинике, тоже отображаются на сайте: время, место и адрес. Добавлена также интерактивная карта. По словам Попова, это очень важно для жителей, которые приезжают на обследования из районов.

Больничные листы

Все данные о закрытых больничных будут собраны в отдельный раздел. При необходимости можно будет выгрузить их и распечатать.

Рецепты на лекарства

Появятся на платформе и данные о рецептах на льготные лекарства, которые выписали человеку. Кроме того, через "аптечный" раздел можно будет посмотреть наличие того или иного препарата в конкретном пункте.

Причем уже есть и коммерческий раздел: по словам Попова, туда будут подключать частные аптеки, которые тоже работают с льготной категорией граждан.

Прививки

В прививочный раздел планируется перенести все записи о вакцинации, которые есть в сертификате пациента.

«Частая история, когда человек не знает, когда и от чего он в последний раз прививался, куда ему нужно обращаться. Здесь будут все данные о ваших прививках. А из нацкалендаря будут браться данные о предстоящих прививках — человек будет видеть перечень, когда и от чего нужно вакцинироваться», — пояснил глава регионального Минздрава.

Медицинские документы

Отдельный раздел посвящен справкам. Медицинские документы, которые скопились за все время обращений в больницы, будут храниться здесь. Чтобы найти нужный, можно будет отфильтровать их либо по дате, либо по медучреждению.

Результаты обследований

Все выписки, заключения, результаты лабораторных и инструментальных исследований тоже будут храниться на платформе.

Дальше — доработка и расширение

Министр подчеркнул, что над сервисом трудились долгое время, чтобы как можно скорее сделать функции доступными для всех. Тем не менее платформа находится в стадии доработки.

В частности, в ближайшее время появится отдельное приложение: ведомство уже подало заявки в популярные маркетплейсы. После этого станут доступны push-уведомления: человеку будут регулярно напоминать о записях к врачу, диспансеризации, прививках и прочем.

Перечень доступных услуг и функций тоже будут постоянно расширять. Кстати, уже сейчас есть раздел "Обратная связь": там можно не только отправить обращение по поводу медицинского обслуживания, но и поделиться мнением о новой платформе. Принимаются и предложения по дальнейшему развитию.

Даже название "Ваше здоровье" — пока рабочее. По словам Дмитрия Попова, краевой Минздрав открыт к предложениям, какое наименование должно стать официальным.