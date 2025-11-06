"Никто не помог". В Сибири шестилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре

По словам родителей, работники центра не вызвали скорую помощь и даже не подошли к пострадавшему ребенку

06 ноября 2025, 22:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирске шестилетняя Саша* получила компрессионный перелом шести позвонков, находясь в лабиринте детского игрового комплекса в одном из торговых центров. По словам родителей, персонал не оказал никакой помощи, сообщает "КП-Новосибирск".

«Дочка скрылась из виду в лабиринте, где мы ее уже не видели. Позже она рассказала, что упала и лежала на спине, но в какой именно момент произошло падение – не помнит», – поделилась подробностями мама девочки, Анна.

Особое возмущение родителей вызвало поведение сотрудников центра. Несмотря на то, что девочка вышла из лабиринта плачущей и жалующейся на сильную боль в спине, персонал не оказал ей никакой помощи.

«Дочка была вся в слезах, жаловалась на боль в спине. Сотрудники детского центра никак не помогли ребенку: не вызвали скорую, не оказали первой помощи, ей никто не помог», – отметила Анна.

В итоге родители сами повезли девочку в травмпункт.

Медицинское заключение показало серьезность травмы – компрессионный перелом шести позвонков. Девочке потребовалась госпитализация и продолжительное лечение, включающее ношение корсета, курс лечебной физкультуры, физиопроцедуры и массаж. Мать была вынуждена оставить работу, чтобы ухаживать за ребенком.

В ответ на запрос родителей администрация центра отказалась признавать свою ответственность, сославшись на правила безопасности, которые подписывают посетители.

«После выписки мы позвонили в детский центр: они заявили, что дочка упала в лабиринте. Видеозаписи показать отказались, директор сказал: "Нашей вины тут нет, вы сами подписывали правила безопасности". Участковый провел проверку, посмотрел видео и сообщил нам, что не видит состава преступления», – рассказала Анна, мама девочки.

Новосибирский адвокат Константин Зиновьев прокомментировал ситуацию:

«По статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Если ребенок был передан специализированной организации, ответственность за полученную травму несет компания».

Сейчас родители девочки настаивают на тщательной проверке всех аттракционов центра и возбуждении уголовного дела.

*Имя изменено