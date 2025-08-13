Niletto, Минаева, Diza и Мартин. В Павловске пройдет фестиваль сельской молодежи

Вход на мероприятие свободный

Концерт / Фото: amic.ru

31 августа 2025 года Алтай станет эпицентром ярких эмоций и громкой музыки – в Павловском аграрном техникуме пройдет большой летний фестиваль "Уматный". Вход на мероприятие – свободный.

Организаторы обещают мощное завершение лета: живые выступления, конкурсы, интерактив, сюрпризы и встречи со спецгостями.

Главными героями вечера станут популярные артисты:

Niletto – певец, чьи хиты уже стали саундтреками лета. Его зажигательная энергетика и харизма сделают выступление в Павловске настоящим финалом сезона;

Минаева – новое имя в российской музыке, ее искренние композиции находят отклик в сердцах слушателей;

Diza – артистка, превращающая сцену в перформанс, где соединяются звук, свет и стиль;

– артистка, превращающая сцену в перформанс, где соединяются звук, свет и стиль; Мартин – представитель современной инди-сцены, чьи атмосферные треки создадут особое настроение.

Фестиваль "Уматный" станет пространством свободы, музыки и драйва.

Подробности и анонсы – в официальных сообществах ВК и ТГ.

Возрастное ограничение 12+

*Niletto ("Нилетто"); Diza ("Диза")

