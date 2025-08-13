Niletto, Минаева, Diza и Мартин. В Павловске пройдет фестиваль сельской молодежи
Вход на мероприятие свободный
Концерт / Фото: amic.ru
31 августа 2025 года Алтай станет эпицентром ярких эмоций и громкой музыки – в Павловском аграрном техникуме пройдет большой летний фестиваль "Уматный". Вход на мероприятие – свободный.
Организаторы обещают мощное завершение лета: живые выступления, конкурсы, интерактив, сюрпризы и встречи со спецгостями.
Главными героями вечера станут популярные артисты:
- Niletto* – певец, чьи хиты уже стали саундтреками лета. Его зажигательная энергетика и харизма сделают выступление в Павловске настоящим финалом сезона;
- Минаева – новое имя в российской музыке, ее искренние композиции находят отклик в сердцах слушателей;
- Diza* – артистка, превращающая сцену в перформанс, где соединяются звук, свет и стиль;
- Мартин – представитель современной инди-сцены, чьи атмосферные треки создадут особое настроение.
Фестиваль "Уматный" станет пространством свободы, музыки и драйва.
Подробности и анонсы – в официальных сообществах ВК и ТГ.
Возрастное ограничение 12+
*Niletto ("Нилетто"); Diza ("Диза")
