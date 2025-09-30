Ночью над Сибирью вспыхнуло северное сияние. Фото

Очевидцы делятся кадрами с красными и зелеными всполохами на небе

30 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Северное сияние

Ночью над Сибирью раскинулось необычайной красоты северное сияние. Яркие переливы озарили небо над Новосибирском, Омском, Томском и в Кузбассе. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Очевидцы делятся кадрами с красными и зелеными всполохами, которые возникли на фоне осеннего неба. Те, кто в этот момент спал, пропустили зрелище, но у счастливчиков остались впечатляющие фото.