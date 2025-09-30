НОВОСТИОбщество

Ночью над Сибирью вспыхнуло северное сияние. Фото

Очевидцы делятся кадрами с красными и зелеными всполохами на небе

30 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Северное сияние

Ночью над Сибирью раскинулось необычайной красоты северное сияние. Яркие переливы озарили небо над Новосибирском, Омском, Томском и в Кузбассе. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Очевидцы делятся кадрами с красными и зелеными всполохами, которые возникли на фоне осеннего неба. Те, кто в этот момент спал, пропустили зрелище, но у счастливчиков остались впечатляющие фото.

Алый рассвет в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Завораживающий алый рассвет встретили жители Барнаула. Фото

По прогнозу синоптиков, осадков сегодня не ожидается
Комментарии 5

UA9Y

11:49:13 30-09-2025

Аврора...

  -3 Нравится
Ответить
Гость

14:39:18 30-09-2025

сияние это потоки радиации солнца которые проникают на землю
это говорит о сильном ослаблении магнитного поля. Раньше такое было торлько на полярных землях в тундре а теперь везде
И это говорит о мутациях, раке, генетических сбоях у беременностей и прочем как после ядерной войны
Если эта тенденция продолжит нарастать то человек сможет жить только в шахтах ниже 200 -300 метров под землей

  1 Нравится
Ответить
Musik

14:57:38 30-09-2025

Гость (14:39:18 30-09-2025) сияние это потоки радиации солнца которые проникают на землю... не бойсь, мы русские прорвемся!

  -5 Нравится
Ответить
Гость

15:22:29 30-09-2025

Гость (14:39:18 30-09-2025) сияние это потоки радиации солнца которые проникают на землю... Ой не гоните волну. Почитайте, что такое северное сияние и какова природа возникновения. Нет там радиации.

  -3 Нравится
Ответить
Гость

11:55:09 01-10-2025

Гость (15:22:29 30-09-2025) Ой не гоните волну. Почитайте, что такое северное сияние и к... Поток ионизированных частиц- плазма, включая радиацию и пр. которые выбрасываются из Солнца долетают до планеты и взаимодействуя с ее магнитным полем вызывают свечение в верхних слоях атмосферы. Красиво, но вредно для человека. При сияниях образуются сверхнизкочастотные электромагнитные колебания (радиоволны) и инфразвуки в диапазоне 8-13 Герц.

  0 Нравится
Ответить
