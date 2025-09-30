Ночью над Сибирью вспыхнуло северное сияние. Фото
Очевидцы делятся кадрами с красными и зелеными всполохами на небе
30 сентября 2025, 11:30, ИА Амител
Северное сияние
Ночью над Сибирью раскинулось необычайной красоты северное сияние. Яркие переливы озарили небо над Новосибирском, Омском, Томском и в Кузбассе. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Очевидцы делятся кадрами с красными и зелеными всполохами, которые возникли на фоне осеннего неба. Те, кто в этот момент спал, пропустили зрелище, но у счастливчиков остались впечатляющие фото.
11:49:13 30-09-2025
Аврора...
14:39:18 30-09-2025
сияние это потоки радиации солнца которые проникают на землю
это говорит о сильном ослаблении магнитного поля. Раньше такое было торлько на полярных землях в тундре а теперь везде
И это говорит о мутациях, раке, генетических сбоях у беременностей и прочем как после ядерной войны
Если эта тенденция продолжит нарастать то человек сможет жить только в шахтах ниже 200 -300 метров под землей
14:57:38 30-09-2025
Гость (14:39:18 30-09-2025) сияние это потоки радиации солнца которые проникают на землю... не бойсь, мы русские прорвемся!
15:22:29 30-09-2025
Гость (14:39:18 30-09-2025) сияние это потоки радиации солнца которые проникают на землю... Ой не гоните волну. Почитайте, что такое северное сияние и какова природа возникновения. Нет там радиации.
11:55:09 01-10-2025
Гость (15:22:29 30-09-2025) Ой не гоните волну. Почитайте, что такое северное сияние и к... Поток ионизированных частиц- плазма, включая радиацию и пр. которые выбрасываются из Солнца долетают до планеты и взаимодействуя с ее магнитным полем вызывают свечение в верхних слоях атмосферы. Красиво, но вредно для человека. При сияниях образуются сверхнизкочастотные электромагнитные колебания (радиоволны) и инфразвуки в диапазоне 8-13 Герц.