Завораживающий алый рассвет встретили жители Барнаула. Фото

По прогнозу синоптиков, осадков сегодня не ожидается

19 сентября 2025, 08:45, ИА Амител

Рассвет 19 сентября / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утро 19 сентября в Барнауле началось с яркого и красочного зрелища. Горожане смогли полюбоваться эффектным рассветом. Около семи часов утра небо над городом окрасилось в насыщенные алые оттенки.

По данным синоптиков, день обещает быть спокойным и без осадков. Световой день составит 12 часов 28 минут – закат ожидается в 19:32.

Осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До +21. О погоде в Барнауле 19 сентября

В этот день в краевой столице не будет дождя
