Новая схема мошенничества через почтовые ящики появилась в России

Злоумышленники снова предлагают "защитить сбережения"

14 июля 2025, 17:15, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Мошенники придумали новую схему "защиты сбережений" через почтовые ящики, ее выявили специалисты ВТБ. Подробности сообщает пресс-служба банка.

Это работает так: человеку звонит "сотрудник банка" или "работник правоохранительных органов" и заявляет, что есть угроза хищения средств со счета. Чтобы не лишиться финансов, нужно взять имеющиеся наличные и опустить их в свой почтовый ящик. Либо принести деньги по указанному мошенниками адресу и скинуть их в ящик определенной квартиры. Затем злоумышленник просто похищает деньги.

"Это новая вариация классической схемы с "безопасным хранением". Преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам. Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке", – рассказал вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

И напомнил базовые правила защиты от мошенников: не разговаривайте с незнакомыми людьми о своих финансах, не выполняйте их инструкции. Банки и силовые органы никогда не предлагают "спасать ваши деньги" и уж тем более перекладывать средства в наличной форме.

Напомним, ранее в пресс-службе банка рассказали еще об одном новом методе мошенничества. Вымышленная компания размещает на сайте поиска работы хорошую вакансию, на нее откликается соискатель, его сразу же берут на "работу" и даже якобы оформляют. Пару дней дают простые задания, а затем просят перевести на указанный счет некоторую сумму денег, чтобы купить лекарства. Деньги, разумеется, не возвращают и просто пропадают.