Новая схема мошенничества через почтовые ящики появилась в России
Злоумышленники снова предлагают "защитить сбережения"
14 июля 2025, 17:15, ИА Амител
Мошенники придумали новую схему "защиты сбережений" через почтовые ящики, ее выявили специалисты ВТБ. Подробности сообщает пресс-служба банка.
Это работает так: человеку звонит "сотрудник банка" или "работник правоохранительных органов" и заявляет, что есть угроза хищения средств со счета. Чтобы не лишиться финансов, нужно взять имеющиеся наличные и опустить их в свой почтовый ящик. Либо принести деньги по указанному мошенниками адресу и скинуть их в ящик определенной квартиры. Затем злоумышленник просто похищает деньги.
"Это новая вариация классической схемы с "безопасным хранением". Преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам. Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке", – рассказал вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.
И напомнил базовые правила защиты от мошенников: не разговаривайте с незнакомыми людьми о своих финансах, не выполняйте их инструкции. Банки и силовые органы никогда не предлагают "спасать ваши деньги" и уж тем более перекладывать средства в наличной форме.
Напомним, ранее в пресс-службе банка рассказали еще об одном новом методе мошенничества. Вымышленная компания размещает на сайте поиска работы хорошую вакансию, на нее откликается соискатель, его сразу же берут на "работу" и даже якобы оформляют. Пару дней дают простые задания, а затем просят перевести на указанный счет некоторую сумму денег, чтобы купить лекарства. Деньги, разумеется, не возвращают и просто пропадают.
Чото чем дальше, тем всё тупее. Умственная деградация жертв позволяет.
20:39:36 14-07-2025
Гость (17:22:36 14-07-2025) Чото чем дальше, тем всё тупее. Умственная деградация жертв ... Потому что все уже научились не брать незнакомые номера.
18:01:57 14-07-2025
Надо таких обманутых принудительно лечить, а то нормального населения не останется!!!
18:12:56 14-07-2025
После кражи советских вкладов граждане вполне резонно допускают возможность любой пакости со стороны государства и банков - именно поэтому бедняги запуганы так, что поневоле передоверяют свои деньги частным аферистам, а те, разумеется, сызнова оставляют их с носом!
10:06:46 15-07-2025
следующий этап - положить под коврик перед дверью)