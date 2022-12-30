Барнаульцам напомнили о покупке букета из трёх веток с еловой шишкой к Новому году

Жители Барнаула до 31 декабря ещё могут успеть приобрести праздничные деревца и еловые ветви на торговых точках, сообщили в мэрии.

«Стоимость новогоднего деревца — от 1000 до 5000 рублей, цена варьируется в зависимости от высоты и пышности ели. Кроме этого, на ёлочных базарах можно купить подставки для новогодних елок и ветки по цене от 100 рублей за штуку, букет из трех веток с еловой шишкой по 300-350 рублей», — напомнили в мэрии.