Барнаульцам напомнили о покупке букета из трёх веток с еловой шишкой к Новому году
Также на ёлочных базарах можно купить еловые ветки
30 декабря 2022, 15:27
Жители Барнаула до 31 декабря ещё могут успеть приобрести праздничные деревца и еловые ветви на торговых точках, сообщили в мэрии.
«Стоимость новогоднего деревца — от 1000 до 5000 рублей, цена варьируется в зависимости от высоты и пышности ели. Кроме этого, на ёлочных базарах можно купить подставки для новогодних елок и ветки по цене от 100 рублей за штуку, букет из трех веток с еловой шишкой по 300-350 рублей», — напомнили в мэрии.
Посмотреть адреса размещения ёлочных базаров можно на карте.
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