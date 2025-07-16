Новогодний городок в Барнауле собираются перенести на площадь Свободы

Глава города уже поручил проработать концепцию оформления и наполнения территории

16 июля 2025, 13:00, ИА Амител

Главная новогодняя елка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новогодний городок в Барнауле хотят перенести на площадь Свободы. Такой вопрос обсудили на совещании в мэрии.

Власти считают, что это позволит создать единое праздничное пространство – площадь Свободы, Мало-Тобольская и парк "Центральный".

Мэр Вячеслав Франк поручил разработать концепцию оформления и наполнения территории, а также подготовить схему движения транспорта на период организации городка и проработать программу праздничных мероприятий.

Ранее сообщили, что в Барнауле готовятся к демонтажу трамвайного кольца на площади Свободы. Это позволит расширить пространство и сделать площадь более оживленной, улучшить пешеходные связи с Центральным и Нагорным парками, Мало-Тобольской и другими важными объектами исторического центра.

Площадь также хотят использовать как основное место для праздников и мероприятий. Вячеслав Франк ранее отмечал, что это, например, позволит установить новогоднюю елку и городок на более длительный срок в сравнении с Сахарова. По его мнению, площадь Сахарова для этих задач себя изжила, а перекрывать ее каждый раз экономически невыгодно.