Новогодний городок в Барнауле собираются перенести на площадь Свободы
Глава города уже поручил проработать концепцию оформления и наполнения территории
16 июля 2025, 13:00, ИА Амител
Новогодний городок в Барнауле хотят перенести на площадь Свободы. Такой вопрос обсудили на совещании в мэрии.
Власти считают, что это позволит создать единое праздничное пространство – площадь Свободы, Мало-Тобольская и парк "Центральный".
Мэр Вячеслав Франк поручил разработать концепцию оформления и наполнения территории, а также подготовить схему движения транспорта на период организации городка и проработать программу праздничных мероприятий.
Ранее сообщили, что в Барнауле готовятся к демонтажу трамвайного кольца на площади Свободы. Это позволит расширить пространство и сделать площадь более оживленной, улучшить пешеходные связи с Центральным и Нагорным парками, Мало-Тобольской и другими важными объектами исторического центра.
Площадь также хотят использовать как основное место для праздников и мероприятий. Вячеслав Франк ранее отмечал, что это, например, позволит установить новогоднюю елку и городок на более длительный срок в сравнении с Сахарова. По его мнению, площадь Сахарова для этих задач себя изжила, а перекрывать ее каждый раз экономически невыгодно.
Власти считают....а когда высотку воздвигли элитную на пл. Сахарова, кто спрашивал жителей, о своем обогащении думают, когда колесо обозрения убирали...
06:36:39 18-07-2025
гость (13:06:37 16-07-2025) Власти считают....а когда высотку воздвигли элитную на пл. С... А ваше какое дело? Есть разрешенный способ использования земли. Застройщик по закону ее приобрел под строительство. Какие к нему вопросы? Живешь на своих выселках - вот и кукарекай про свои выселки.
10:08:43 18-07-2025
Гость (06:36:39 18-07-2025) А ваше какое дело? Есть разрешенный способ использования зем... Чтоб у тебя под окном небоскреб построили, и ты закукарекал
13:41:33 16-07-2025
Давно пора кому надо доедут,кто не захочет в районах погуляет.
06:36:50 18-07-2025
Гость (13:41:33 16-07-2025) Давно пора кому надо доедут,кто не захочет в районах погуляе... Согласен
13:43:01 16-07-2025
Кольцо трамвайное уберут.Автобусные остановки на пр.Ленина и пр. Красноармейский. Далековато добираться, особенно, с детьми.Будет, как в Нагорном парке около стелы " Город трудовой доблести" - пусто.А я предлагал поставить её в парке за Художественным миузеям.В центре Барнаула образовался бы комплекс :на вокзале -Мемориал Славы , в парке за худмузеем - стела Барнаул -город трудовой доблести, недалеко будет памятник женщинам -труженицам Барнаула, а парке на жилплощадке - два памятники работникам тыла. Но кто-то решил по-своему. А на гору людям после 65 уже трудно добираться.
09:42:55 17-07-2025
Горожанин. (13:43:01 16-07-2025) Кольцо трамвайное уберут.Автобусные остановки на пр.Ленина и... Расстояние примерно такое же от остановок как и сейчас на Сахарова, кто хочет - доходит без проблем. Кто не хочет - ноют и сидят дома. Хотя сам факт перекрытия проезжей части мне совсем не нравится, делайте елки без перекрытия, задолбали уже.
06:38:57 18-07-2025
Гость (09:42:55 17-07-2025) Расстояние примерно такое же от остановок как и сейчас на Са... Полностью согласен. Нытье пенсов надоело.
06:37:41 18-07-2025
Горожанин. (13:43:01 16-07-2025) Кольцо трамвайное уберут.Автобусные остановки на пр.Ленина и... Фуникулер сделают.
13:55:41 16-07-2025
Сами сахарницу застроили а теперь "она себя изжила" ? Оригинально.
Малотобольскую тоже высотками застройте и внезапно тогда "она себя тоже изжила".
14:22:16 16-07-2025
- (13:55:41 16-07-2025) Сами сахарницу застроили а теперь "она себя изжила" ? Оригин... потому и "изжила", чтобы элите не мешать под окнами.
06:41:13 18-07-2025
Элен без ребят (14:22:16 16-07-2025) потому и "изжила", чтобы элите не мешать под окнами. ... Бабушка, вам все равно без интереса новогодние гуляния, вам вязание на спицах интереснее.
06:40:10 18-07-2025
- (13:55:41 16-07-2025) Сами сахарницу застроили а теперь "она себя изжила" ? Оригин... Люди в нормальных городах не перегораживают городские проспекты ради новогодней елки. В нормальных городах елку устанавливают на площади.
14:01:14 16-07-2025
Последние лет 20 и слышно, что на на сахарова проводить не будут елку. Да сделайте уже наконец. Сколько можно говорить и говорить.
14:09:52 16-07-2025
Мне интересно,куда они трамвайное кольцо завернут? Да и троллейбусное с автобусами?
14:37:58 16-07-2025
Гость (14:09:52 16-07-2025) Мне интересно,куда они трамвайное кольцо завернут? Да и трол... есть же такси и самокаты
18:29:42 16-07-2025
Гость (14:37:58 16-07-2025) есть же такси и самокаты... В декабре самокаты не очень самокатятся , самолыжи надо.
14:36:05 17-07-2025
гость (18:29:42 16-07-2025) В декабре самокаты не очень самокатятся , самолыжи надо.... не подсказывайте им!! чтоб еще зимой людей своими самолыжами калечили и самопалками? нетнет
06:44:27 18-07-2025
Гость (14:37:58 16-07-2025) есть же такси и самокаты... У тебя еще и ноги есть.
06:44:00 18-07-2025
Гость (14:09:52 16-07-2025) Мне интересно,куда они трамвайное кольцо завернут? Да и трол... Трамвайное кольцо будет на Кордоне и на Анатолия возле первого депо. Не будет аппендикса к Центральному парку, и только. Троллейбусное кольцо переведут на Спартак-2. Там расширят площадку конечной остановки. И даже остановку троллейбуса на площади Баварина оставят на месте.
14:13:33 16-07-2025
Кому он там нужен этот городок? Кто в трезвом уме попрется туда из Центра?
18:48:24 16-07-2025
Гость (14:13:33 16-07-2025) Кому он там нужен этот городок? Кто в трезвом уме попрется т... А с другого конца города? По морозу!!! Даже нетрезвый не попрется
06:46:25 18-07-2025
Гость (18:48:24 16-07-2025) А с другого конца города? По морозу!!! Даже нетрезвый не поп... Не надо с другого конца города ехать в центр, у вас там свои елки и свои развлечения.
06:45:39 18-07-2025
Гость (14:13:33 16-07-2025) Кому он там нужен этот городок? Кто в трезвом уме попрется т... На Сахарова значит переться нужно, а тремя остановками ниже уже проблема?
14:28:10 16-07-2025
Лет 50 назад, елку убрали с площади Свободы именно из за неудобности места и вот опять ))))
15:43:05 16-07-2025
А площади Сахарова теперь нет, ее уничтожили как общественное место для городских событий. Началось с разрушения возвышенности, которая служила сценой для выступлений, а уж когда из-за забора показались стены с плотниками-бетонщиками и сварщиками, то елка с прилегающей инфраструктурой выглядела совсем нелепо. Спасибо людям, принимающим решения, и за пл. Сахарова и за пл. Баварина.
06:48:46 18-07-2025
Гость (15:43:05 16-07-2025) А площади Сахарова теперь нет, ее уничтожили как общественно... Возвышенность никогда не была сценой - возвышенность это заброшенные баки Водоканала, которые не использовались. А сцена стояла ПЕРЕД этим рукотворным объектом. На проезжей улице праздники не устраивают. Для этого есть площади.
16:13:33 16-07-2025
Туда же убирайте разводы ментов, вручение дипломов им же, спортивную беготню, и прочие вакханалии.
06:49:30 18-07-2025
Гость (16:13:33 16-07-2025) Туда же убирайте разводы ментов, вручение дипломов им же, сп... А все эти мероприятия и так перенесли на площадь Свободы.
17:05:47 16-07-2025
На пл. Спартака приезжают люди с ближайших посёлков, пересаживаются и едут в город на учёбу или работу ежедневно. И оставить там только 7 трамвай никак нельзя. Или кратно увеличивать количество вагонов. А хорошо бы оставить и 1 трамвай, с обозначением 1 и 1К, и станет понятно, до Анатолия она едет или до Кордона.
17:10:10 16-07-2025
А когда планируют убрать статую Ленина около бывшего Цума? Там тоже ЖК строят, зачем там она? Перенесите на набережную, пусть рукой на тот берег показывает, где Леруа мерлен.
19:02:15 16-07-2025
Елена (17:10:10 16-07-2025) А когда планируют убрать статую Ленина около бывшего Цума? Т... он там будет показывать, куда вам ехать надо. на вашу малую родину, да.
06:51:33 18-07-2025
Елена (17:10:10 16-07-2025) А когда планируют убрать статую Ленина около бывшего Цума? Т... Где там строят ЖК? Вы сплетни собираете? Там строится здание нового ЦУМа с гостиницей.
17:11:08 16-07-2025
17:53:26 16-07-2025
"Единое праздничное"...
И поедет туда праздновать Новый год ВЕСЬ город!!! Более грандиозного коллапса на дорогах и придумать сложно!...
А если по-старому, в каждом районе, как раньше?
12:59:18 17-07-2025
Главное "кто надо" заработал на площади Сахарова, а народ обойдется елкой в другом месте
23:44:58 17-07-2025
И куда же машины с парковки на пл. Свободы будут ставить? К мерии однаео.
06:52:52 18-07-2025
Ёжик (23:44:58 17-07-2025) И куда же машины с парковки на пл. Свободы будут ставить? К ... Вокруг здания Старого базара парковок полно.