Новорожденных щенков в завязанном пакете неизвестные выкинули в Барнауле
Малышей необходимо куда-то пристроить или нужен человек, который может их выходить
25 августа 2025, 15:25, ИА Амител
В Барнауле в субботу вечером, 23 августа, супруги Никита и Ольга обнаружили шесть новорожденных щенков в завязанном пакете на заброшенном участке на улице Алейской. Малышей забрали домой и теперь пытаются куда-то их пристроить или найти человека, который может выходить найденышей. Об этом семейная пара рассказала amic.ru.
«У нас рядом с домом есть заброшенный участок. Жена была на улице, услышала писк. Пошла посмотреть, увидела щенков в завязанном пакете. Развязала, принесла домой. Мы их посадили в коробку, попытались накормить», – рассказал Никита.
«Ольга позвонила в "Ласку" и "Бусинку", но там сказали, что таких маленьких не берут – они совсем маленькие, еще слепые. Написала в группы "Потеряха.Барнаул" и "Зооспасатели Барнаула". Еще у знакомых спрашиваем, поскольку у нас нет опыта по уходу. Друзья привезли вещи, пеленки и помогают в уходе», – сообщил Никита.
Как он отметил, похожи на французского бульдога. Но пока непонятно, какой породы щенки.
«Им дней десять, они с ладошку. Какая-то небольшая порода. У некоторых маленькие хвостики и нос маленький, у некоторых хвосты нормальные. Могут быть метисы французского бульдога», – добавил Никита.
15:41:23 25-08-2025
В частном секторе неизвестные? Такое бывает?
15:49:29 25-08-2025
Гость (15:41:23 25-08-2025) В частном секторе неизвестные? Такое бывает?... Жалко собакенов!
15:51:10 25-08-2025
Ребятам успехов, щенятам хороших хозяев. Люди хуже зверей стали. Сам забрал собаку с улицы и кота в свое время.
16:00:47 25-08-2025
гость (15:51:10 25-08-2025) Ребятам успехов, щенятам хороших хозяев. Люди хуже зверей ст... Этот кот у соседской бабки погулять вышел
17:23:59 25-08-2025
самые страшные чудовища на Земле- это люди.
очень надеюсь, что малыши вырастут и все у них будет хорошо. ребятам удачи!
00:43:37 26-08-2025
и теперь у девченки будет столько собак!! счастливая!! всех регистрировать, прививать, кормить смесью специальной. В среднем 12 000 на 1 собаку до года, поздравляю
07:29:08 26-08-2025
Пос. Лесной. Татьянин день. Поговорите
00:46:33 26-08-2025
Кто варварски, как нелюдь, поступает,
Себя на участь жертвы обрекает:
Тому, в ком чувство состраданья спит,
Недремлющая карма отомстит!