25 августа 2025, 15:25, ИА Амител

Новорожденных щенков в завязанном пакете неизвестные выкинули в Барнауле / Фото: предоставлено amic.ru

В Барнауле в субботу вечером, 23 августа, супруги Никита и Ольга обнаружили шесть новорожденных щенков в завязанном пакете на заброшенном участке на улице Алейской. Малышей забрали домой и теперь пытаются куда-то их пристроить или найти человека, который может выходить найденышей. Об этом семейная пара рассказала amic.ru.

«У нас рядом с домом есть заброшенный участок. Жена была на улице, услышала писк. Пошла посмотреть, увидела щенков в завязанном пакете. Развязала, принесла домой. Мы их посадили в коробку, попытались накормить», – рассказал Никита.

«Ольга позвонила в "Ласку" и "Бусинку", но там сказали, что таких маленьких не берут – они совсем маленькие, еще слепые. Написала в группы "Потеряха.Барнаул" и "Зооспасатели Барнаула". Еще у знакомых спрашиваем, поскольку у нас нет опыта по уходу. Друзья привезли вещи, пеленки и помогают в уходе», – сообщил Никита.

Как он отметил, похожи на французского бульдога. Но пока непонятно, какой породы щенки.