Новосибирца, жонглировавшего ежом на школьной линейке, жестко задержали. Видео

Силовики увезли мужчину для разбирательства

01 сентября 2025, 15:20, ИА Амител

На торжественной линейке в новосибирском Академгородке произошел инцидент, который привлек внимание не только школьников и родителей, но и полиции. Во время праздника в лицее "Горностай" появился мужчина в плаще и шляпе, который устроил своеобразное представление, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Мужчина жонглировал мячами, выкладывал на бордюре глиняные поделки и пытался вовлечь в игру окружающих.

Кульминацией шоу стало то, что он взял в руки живого ежа и начал им жонглировать. Зрители вызвали полицию. Правоохранители забрали колючего зверька и выпустили на волю, а самого "артиста" задержали.