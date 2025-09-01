НОВОСТИПроисшествия

Новосибирца, жонглировавшего ежом на школьной линейке, жестко задержали. Видео

Силовики увезли мужчину для разбирательства

01 сентября 2025, 15:20, ИА Амител

На торжественной линейке в новосибирском Академгородке произошел инцидент, который привлек внимание не только школьников и родителей, но и полиции. Во время праздника в лицее "Горностай" появился мужчина в плаще и шляпе, который устроил своеобразное представление, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Мужчина жонглировал мячами, выкладывал на бордюре глиняные поделки и пытался вовлечь в игру окружающих.

Кульминацией шоу стало то, что он взял в руки живого ежа и начал им жонглировать. Зрители вызвали полицию. Правоохранители забрали колючего зверька и выпустили на волю, а самого "артиста" задержали.

«Говорят, за ним пришла бывшая жена, и вместе они попытались ретироваться, но не смогли», – говорится в сообщении.

Новосибирская область День знаний
Читайте также в сюжете: День знаний - 2025

Комментарии 21

Avatar Picture
Кхм...

15:31:34 01-09-2025

А в чём было "правонарушение"?! Он, пардон, из-под плаща окружающим что-то неприличное показывал?! Да и вообще, зачем его нужно было "жёстко задерживать"?!
Так-то зашибись: подвалили, избили, "отпустили на волю" домашнего питомца, увезли в камеру.
Основания какие?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:54 01-09-2025

Кхм... (15:31:34 01-09-2025) А в чём было "правонарушение"?! Он, пардон, из-под плаща окр... Основание одно. С первого сентября - нельзя жонглировать ежами.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:11:47 01-09-2025

Гость (16:00:54 01-09-2025) Основание одно. С первого сентября - нельзя жонглировать ежа... никогда нельзя жонглировать беззащитным существом(((

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

18:31:39 01-09-2025

Гость (17:11:47 01-09-2025) никогда нельзя жонглировать беззащитным существом(((... А ежы не против, судя по видосику.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

15:52:54 01-09-2025

"цирк" устроил не мужчина с ежом а ...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:08 01-09-2025

4 полицая еле еле смогли скрутить

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:36 01-09-2025

вот это все зачем было нужно, спрашивается?
надо было еще стивена сигала ена вертолете дос тавить

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:02 01-09-2025

ну по классике. В каком там городе в дежурку зашел полуголый тип и избил трёх полицаев, а те даже не ответили ему. Только ОМОН направили на хату потом.
У нас две крайности. Недееспособные сотрудники органов и наоборот слишком агрессивные

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:17:43 01-09-2025

А слова "жестокое обращение с животными" для вас, отписавшиеся комментаторы, пустой звук?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:23:39 01-09-2025

Гость (17:17:43 01-09-2025) А слова "жестокое обращение с животными" для вас, отписавшие... Да, с тобой жестоко обращались, заметно ...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:12:01 01-09-2025

Гость (17:17:43 01-09-2025) А слова "жестокое обращение с животными" для вас, отписавшие... Ну под эту статью даже вас можно подвести,вы же пищу принимаете,значит являетесь соучастником жестокого обращения

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

18:36:25 01-09-2025

Гость (17:17:43 01-09-2025) А слова "жестокое обращение с животными" для вас, отписавшие... Да, теперь ёж счастлив - его перед зимой пнули "на волю" посреди города...
😁

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:14 01-09-2025

Жонглирование ежом - не жестокое обращение с животными.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:27:26 01-09-2025

Гость (18:09:14 01-09-2025) Жонглирование ежом - не жестокое обращение с животными.... Пусть вами пожонглирует какой-нибудь неадекват, да пару раз уронит! Тоже скажете это не жестокое обращение? )

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

18:37:26 01-09-2025

В черном цилиндре, наряде старинном в город на праздник путник очень спешил

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

23:19:32 01-09-2025

Пузырек (18:37:26 01-09-2025) В черном цилиндре, наряде старинном в город на праздник путн... Не та страна, не то время.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

19:51:55 01-09-2025

Баранов режут принародно на улицах - это нормально?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:11:39 01-09-2025

Еж всю жизнь прожил в доме, в тепле с едой.. а его выпнули в лес???

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

23:17:20 01-09-2025

Гость (20:11:39 01-09-2025) Еж всю жизнь прожил в доме, в тепле с едой.. а его выпнули в... Вышвырнули в кусты, кто ему такси "в лес" закажет?!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:16:29 01-09-2025

Почему видеофакт "жонглирования" ежом урезан до пшика, а варварство задержания "живодёра" таково, как если бы обезвреживался матёрейший рецидивист, который ни в какую не прекращал совершать своё "злодеяние"?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:29:10 01-09-2025

У Куклачева кошки на передних лапах ходят. Это как ? Что он им подсыпает?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров