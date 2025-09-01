Новосибирца, жонглировавшего ежом на школьной линейке, жестко задержали. Видео
Силовики увезли мужчину для разбирательства
01 сентября 2025, 15:20, ИА Амител
На торжественной линейке в новосибирском Академгородке произошел инцидент, который привлек внимание не только школьников и родителей, но и полиции. Во время праздника в лицее "Горностай" появился мужчина в плаще и шляпе, который устроил своеобразное представление, пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Мужчина жонглировал мячами, выкладывал на бордюре глиняные поделки и пытался вовлечь в игру окружающих.
Кульминацией шоу стало то, что он взял в руки живого ежа и начал им жонглировать. Зрители вызвали полицию. Правоохранители забрали колючего зверька и выпустили на волю, а самого "артиста" задержали.
«Говорят, за ним пришла бывшая жена, и вместе они попытались ретироваться, но не смогли», – говорится в сообщении.
15:31:34 01-09-2025
А в чём было "правонарушение"?! Он, пардон, из-под плаща окружающим что-то неприличное показывал?! Да и вообще, зачем его нужно было "жёстко задерживать"?!
Так-то зашибись: подвалили, избили, "отпустили на волю" домашнего питомца, увезли в камеру.
Основания какие?
16:00:54 01-09-2025
Кхм... (15:31:34 01-09-2025) А в чём было "правонарушение"?! Он, пардон, из-под плаща окр... Основание одно. С первого сентября - нельзя жонглировать ежами.
17:11:47 01-09-2025
Гость (16:00:54 01-09-2025) Основание одно. С первого сентября - нельзя жонглировать ежа... никогда нельзя жонглировать беззащитным существом(((
18:31:39 01-09-2025
Гость (17:11:47 01-09-2025) никогда нельзя жонглировать беззащитным существом(((... А ежы не против, судя по видосику.
15:52:54 01-09-2025
"цирк" устроил не мужчина с ежом а ...
15:57:08 01-09-2025
4 полицая еле еле смогли скрутить
16:07:36 01-09-2025
вот это все зачем было нужно, спрашивается?
надо было еще стивена сигала ена вертолете дос тавить
16:14:02 01-09-2025
ну по классике. В каком там городе в дежурку зашел полуголый тип и избил трёх полицаев, а те даже не ответили ему. Только ОМОН направили на хату потом.
У нас две крайности. Недееспособные сотрудники органов и наоборот слишком агрессивные
17:17:43 01-09-2025
А слова "жестокое обращение с животными" для вас, отписавшиеся комментаторы, пустой звук?
17:23:39 01-09-2025
Гость (17:17:43 01-09-2025) А слова "жестокое обращение с животными" для вас, отписавшие... Да, с тобой жестоко обращались, заметно ...
18:12:01 01-09-2025
Гость (17:17:43 01-09-2025) А слова "жестокое обращение с животными" для вас, отписавшие... Ну под эту статью даже вас можно подвести,вы же пищу принимаете,значит являетесь соучастником жестокого обращения
18:36:25 01-09-2025
Гость (17:17:43 01-09-2025) А слова "жестокое обращение с животными" для вас, отписавшие... Да, теперь ёж счастлив - его перед зимой пнули "на волю" посреди города...
😁
18:09:14 01-09-2025
Жонглирование ежом - не жестокое обращение с животными.
18:27:26 01-09-2025
Гость (18:09:14 01-09-2025) Жонглирование ежом - не жестокое обращение с животными.... Пусть вами пожонглирует какой-нибудь неадекват, да пару раз уронит! Тоже скажете это не жестокое обращение? )
18:37:26 01-09-2025
В черном цилиндре, наряде старинном в город на праздник путник очень спешил
23:19:32 01-09-2025
Пузырек (18:37:26 01-09-2025) В черном цилиндре, наряде старинном в город на праздник путн... Не та страна, не то время.
19:51:55 01-09-2025
Баранов режут принародно на улицах - это нормально?
20:11:39 01-09-2025
Еж всю жизнь прожил в доме, в тепле с едой.. а его выпнули в лес???
23:17:20 01-09-2025
Гость (20:11:39 01-09-2025) Еж всю жизнь прожил в доме, в тепле с едой.. а его выпнули в... Вышвырнули в кусты, кто ему такси "в лес" закажет?!
20:16:29 01-09-2025
Почему видеофакт "жонглирования" ежом урезан до пшика, а варварство задержания "живодёра" таково, как если бы обезвреживался матёрейший рецидивист, который ни в какую не прекращал совершать своё "злодеяние"?
20:29:10 01-09-2025
У Куклачева кошки на передних лапах ходят. Это как ? Что он им подсыпает?