Красную дорожку расстелили перед учителями 1 сентября в Хабаровске. Видео

Преподаватели прошли по дорожке как звезды Голливуда

01 сентября 2025, 11:50, ИА Амител

В Хабаровске школьная линейка превратилась в настоящее шоу. В гимназии "Успех" на улице Краснофлотской 1 сентября старшеклассники устроили своим педагогам сюрприз и постелили красную дорожку прямо во дворе школы. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Учителя, оказавшись в центре внимания, не смутились и прошли по импровизированному подиуму.

«Учителя не растерялись – прошли как актеры Голливуда», – говорится в сообщении.

Инициатива превратила традиционное мероприятие в яркий и запоминающийся праздник, где педагоги почувствовали себя настоящими звездами.

