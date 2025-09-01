Красную дорожку расстелили перед учителями 1 сентября в Хабаровске. Видео
Преподаватели прошли по дорожке как звезды Голливуда
01 сентября 2025, 11:50, ИА Амител
В Хабаровске школьная линейка превратилась в настоящее шоу. В гимназии "Успех" на улице Краснофлотской 1 сентября старшеклассники устроили своим педагогам сюрприз и постелили красную дорожку прямо во дворе школы. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Учителя, оказавшись в центре внимания, не смутились и прошли по импровизированному подиуму.
«Учителя не растерялись – прошли как актеры Голливуда», – говорится в сообщении.
Инициатива превратила традиционное мероприятие в яркий и запоминающийся праздник, где педагоги почувствовали себя настоящими звездами.
