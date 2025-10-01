Новосибирец поджег квартиру отказавшей ему женщины с ее дочерью внутри

Девочка тяжело переживает ситуацию, не ходит в школу и принимает успокоительные

01 октября 2025, 15:30, ИА Амител

Сталкер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Новосибирске женщина с дочерью уже несколько месяцев живут в страхе из-за навязчивого преследователя, который перешел от угроз к поджогам. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

История началась год назад с безобидного общения в соцсетях. 39-летний Василий (имя изменено) стал проявлять агрессию, когда его ухаживания отвергли. Женщина рассказала, что он открыто признавался в судимостях, использовал тюремный жаргон и вскоре начал угрожать. Сообщения с намеками на насилие, звонки и угрозы поджога переросли в реальные действия – весной он подошел к женщине с канистрой бензина, а затем не раз появлялся у ее дома в состоянии опьянения.

Летом преследования участились: мужчина приезжал во двор, караулил у дома и школы ее дочери, бросал петарды. 28 сентября ситуация обострилась: он дважды поджег дверь квартиры, а затем обливал горючим пол в подъезде. Пожары удалось потушить только благодаря оперативным действиям спасателей и соседей, которые даже сняли мужчину на видео. На следующий день его видели снова, уже с железной битой.

Фото: предоставлено потерпевшей для "КП-Новосибирск" / Телеграм-канал "Анонимный Новосибирск"

Женщина неоднократно обращалась в полицию, но, по ее словам, реакции не было – мужчину задерживали и отпускали через несколько часов. Участковый советовал ей сменить место жительства. Сейчас по фактам поджогов начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жители дома встревожены: здание газифицировано, перекрытия деревянные, и новая попытка поджога может привести к трагедии. Дочь женщины тяжело переживает ситуацию, не ходит в школу и принимает успокоительные.

Семейный юрист Инесса Рябинина отмечает, что такие случаи требуют активного взаимодействия с полицией и прокуратурой, а также обращения к уполномоченному по правам ребенка. Только совместные усилия, по ее словам, могут остановить опасного преследователя и защитить семью.