Новосибирские врачи помогли девушке-дюймовочке с нарушениями роста скелета

Пациентка испытывала сильные боли и хромоту

10 ноября 2025, 13:45, ИА Амител

Девушка-дюймовочка после операции / Фото: Новосибирский НИИТО

В Новосибирске врачи успешно прооперировали 25-летнюю Анну из Краснокаменска, страдающую нарушениями роста скелета. Об этом сообщали в Telegram-канале Mash Siberia.

Рост девушки составляет всего 125 сантиметров, а одна из ног со временем стала короче другой на два сантиметра, из-за чего Анна испытывала сильные боли и хромоту.

После обследования медики направили пациентку в Новосибирск, где ей установили специальный имплант, выровняв длину конечностей и сняв болевой синдром.

Операция прошла успешно, и теперь Анну ждет курс реабилитации. Врачи отмечают, что после восстановления она сможет полноценно передвигаться без боли и ограничений.

