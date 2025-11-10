Новосибирские врачи помогли девушке-дюймовочке с нарушениями роста скелета
Пациентка испытывала сильные боли и хромоту
10 ноября 2025, 13:45, ИА Амител
В Новосибирске врачи успешно прооперировали 25-летнюю Анну из Краснокаменска, страдающую нарушениями роста скелета. Об этом сообщали в Telegram-канале Mash Siberia.
Рост девушки составляет всего 125 сантиметров, а одна из ног со временем стала короче другой на два сантиметра, из-за чего Анна испытывала сильные боли и хромоту.
После обследования медики направили пациентку в Новосибирск, где ей установили специальный имплант, выровняв длину конечностей и сняв болевой синдром.
Операция прошла успешно, и теперь Анну ждет курс реабилитации. Врачи отмечают, что после восстановления она сможет полноценно передвигаться без боли и ограничений.
И вправду, дюймовочка, такая красивая девочка, дай Бог ей сил ! И больше никаких испытаний болью🙏