У британца обнаружили редкий рак, после того как он ударился мизинцем о стул и сломал шею

Мужчина долгое время жаловался на боли в пояснице

30 октября 2025, 12:45, ИА Амител

62-летний Пол Энглисс / Фото: социальные сети

62-летний житель Великобритании Пол Энглисс получил перелом шейного позвонка, после того как ударился мизинцем о стул. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в мае прошлого года. Мужчина долгое время жаловался на боли в пояснице, полагая, что они связаны с возрастом. Однако после обследования врачи выявили у него перелом шеи и временный паралич, вызванные незначительным ушибом. Проведенное МРТ показало, что причиной слабости костей могла стать миелома – редкая форма рака крови, поражающая костную ткань.

«Ударная волна прошла по моему позвоночнику, я оказался парализован, у меня были спазмы с обеих сторон шеи. Мне сказали, что, возможно, у меня миелома, потому что это действительно необычно: удариться пальцем ноги и сломать шею – это было что-то», – рассказал Энглисс.

