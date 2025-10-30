НОВОСТИЗдоровье

У британца обнаружили редкий рак, после того как он ударился мизинцем о стул и сломал шею

Мужчина долгое время жаловался на боли в пояснице

30 октября 2025, 12:45, ИА Амител

62-летний Пол Энглисс / Фото: социальные сети
62-летний житель Великобритании Пол Энглисс получил перелом шейного позвонка, после того как ударился мизинцем о стул. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в мае прошлого года. Мужчина долгое время жаловался на боли в пояснице, полагая, что они связаны с возрастом. Однако после обследования врачи выявили у него перелом шеи и временный паралич, вызванные незначительным ушибом. Проведенное МРТ показало, что причиной слабости костей могла стать миелома – редкая форма рака крови, поражающая костную ткань.

«Ударная волна прошла по моему позвоночнику, я оказался парализован, у меня были спазмы с обеих сторон шеи. Мне сказали, что, возможно, у меня миелома, потому что это действительно необычно: удариться пальцем ноги и сломать шею – это было что-то», – рассказал Энглисс.

Ранее сообщалось, что российские ученые планируют в течение ближайших полутора месяцев приступить к лечению пациентов новой мРНК-вакциной от рака. Разработанная вакцина основана на использовании неоантигенов и создается в индивидуальном порядке для каждого больного.

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

14:18:10 30-10-2025

Миелома к сожалению далеко не редкий рак, особенно у нас в крае. Очень много пациентов лежит у нас в краевой, в гематологии, именно с таким диагнозом. И переломы там всякие разнообразные, ломается все, кости разрушаются везде. И не в последнюю очередь это последствия Семипалатинских испытаний.

  -5 Нравится
Ответить
