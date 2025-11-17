Новосибирский чиновник, предложивший хоронить животных на свалках, покинул свой пост

Олег Рожков возглавлял региональное управление ветеринарии

17 ноября 2025, 15:00, ИА Амител

Свалка / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Глава управления ветеринарии Новосибирской области Олег Рожков, предложивший "для экономии" утилизировать умерших животных на мусорных свалках, покинул свою должность, пишет atas.info.

«С сегодняшнего дня главным областным ветеринаром стал Алексей Магеров. Последним местом его работы значится Россельхознадзор», – отмечает издание.

Ранее Рожков, обсуждая с областными депутатами ликвидацию скотомогильников, допустил захоронение павших животных на полигонах твердых коммунальных отходов. Поскольку для бюджета это более экономично, ведь там уже есть дороги, электроэнергия и санитарно-защитная зона.

