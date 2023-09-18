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Новую детскую площадку открыли в пригороде Барнаула

Ее возвели на пересечении улицы Отечественной и Детства в Бельмесево

18 сентября 2023, 18:18, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В барнаульском поселке Бельмесево открыли новую детскую площадку, сообщили в мэрии.

Ее возвели на пересечении улицы Отечественной и Детства. Там установили два игровых комплекса, безопасные качели, карусели, качалки-балансиры, горки и прочее.

Стоимость площадки составила 2 млн рублей. Ее устанавливали в рамках краевого проекта поддержки местных инициатив.

Барнаул Благоустройство Хорошие новости

Комментарии 3

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Гость

18:34:31 18-09-2023

Как всегда вовремя - к зиме!

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Дедушка

08:34:28 19-09-2023

Прекрасная площадка! И сделана не на одно лето, а оно придет еще не раз после зимы)))

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Гость

15:24:20 19-09-2023

Хорошая площадка, надеюсь детям понравится и будет их долго радовать. Единственный нюанс, почему не сделать покрытие из искусственного газона чтобы в грязи не копаться после дождя? И площадка бы преобразилась ещё лучше. А в остальном все хорошо.

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