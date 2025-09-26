Новую транспортную развязку на дороге Алейск – Чарышское построят в Алтайском крае

Стоимость проекта почти 74 млн рублей

26 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Транспортная развязка

В Усть-Калманском районе Алтайского края на 92-м километре трассы Алейск – Чарышское возводят новую транспортную развязку в формате кольца. Работы ведутся для повышения безопасности движения на данном участке. Об этом сообщили в Минтрансе Алтайского края.

По данным подрядной организации, подготовительный этап завершен: выполнена укладка нижнего слоя дорожного покрытия и установка гранитного бордюра. В ближайшее время запланировано асфальтирование верхнего слоя, монтаж системы освещения и благоустройство территории.

«Кроме функциональной части проект предусматривает декоративное оформление. В центре развязки установят арт-объект "Кольцевое пересечение дорог", изготовленный на Колыванском камнерезном заводе», – отметили в ведомстве.

Конструкция станет новым ориентиром для автомобилистов и туристов, направляющихся к реке Чарыш, водопадам и другим природным объектам района.