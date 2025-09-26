Новую транспортную развязку на дороге Алейск – Чарышское построят в Алтайском крае
Стоимость проекта почти 74 млн рублей
26 сентября 2025, 11:00, ИА Амител
В Усть-Калманском районе Алтайского края на 92-м километре трассы Алейск – Чарышское возводят новую транспортную развязку в формате кольца. Работы ведутся для повышения безопасности движения на данном участке. Об этом сообщили в Минтрансе Алтайского края.
По данным подрядной организации, подготовительный этап завершен: выполнена укладка нижнего слоя дорожного покрытия и установка гранитного бордюра. В ближайшее время запланировано асфальтирование верхнего слоя, монтаж системы освещения и благоустройство территории.
«Кроме функциональной части проект предусматривает декоративное оформление. В центре развязки установят арт-объект "Кольцевое пересечение дорог", изготовленный на Колыванском камнерезном заводе», – отметили в ведомстве.
Конструкция станет новым ориентиром для автомобилистов и туристов, направляющихся к реке Чарыш, водопадам и другим природным объектам района.
11:10:32 26-09-2025
для чего, на этом перекрестке очень маленький поток машин, в основном едут по прямой на Чарышское и очень, очень редко едут на Краснощеково. Можно было просто обновить покрытие, а так это просто в пустую потраченные бюджетные деньги. Бастрыкину на контроль необходимо взять целесообразность расходования бюджета.
11:28:06 26-09-2025
гость (11:10:32 26-09-2025) для чего, на этом перекрестке очень маленький поток машин, в... Вот полностью соглашусь. Поток машин даже в туристический сезон там очень низкий. Дорогу просто сделайте.
11:29:05 26-09-2025
Как только это "кольцо" проезжаешь, в сторону Чарышского, дороги нет совсем!!! Яма на яме!!!!!!!!! Невозможно ехать. Уж лучше бы эти деньги направили на покрытие дорожного полотна!!! Там, в принципе, такой разъезд - "кольцо" неэффективен!!!!!!!!!!
Согласен с предыдущим комментарием на все 100%!