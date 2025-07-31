"Новые люди" поддержали проект алтайских студентов по созданию языкового приложения

Команда из АлтГУ разработала уникальное приложение для изучения восточных языков

31 июля 2025, 14:00, ИА Амител

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев / Фото: пресс-служба партии

Студенты Алтайского государственного университета разработали приложение для углубленного изучения восточных языков, включая японский, корейский и китайский. Этот проект они создали в рамках программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле" от партии "Новые люди".

Проект получил название "Хигаши", он ориентирован на изучение иероглифической письменности, живой речи и бизнес-этикета, с учетом культурного контекста и уникальных аспектов этих языков, таких как тоны и моры. В отличие от ряда стандартных обучающих платформ, "Хигаши" предоставляет более глубокое и качественное обучение, делая азиатские языки доступными для широкой аудитории.



Создатели приложения – Максим Кондрашов, Тимофей Кондрашов, Максим Шишкин и Анастасия Шинкаренко. Проект они разработали и представили на общероссийском финале программы в Москве, где собрались около 200 команд начинающих предпринимателей со всей страны.

Проект "Я в деле" / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Интересные стартапы и идеи оценивали федеральные эксперты, включая опытных предпринимателей, управленцев и депутатов Госдумы. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев отметил, что программа "Я в деле" помогает развивать не только предпринимательские навыки, но и технологии, способные значительно повлиять на экономику страны.

"Растёт и качество, и уровень идей. Становится больше глубоких, серьёзных, технологических проектов. Все они решают одну очень важную задачу. Президент сказал, что стране нужно больше молодых предпринимателей. И они должны сильнее влиять на экономику. Мы с программой "Я в деле" добиваемся этого прямо сейчас", – заявил Нечаев.Программа "Я в деле" включает три направления: базовый предпринимательский трек, инновационный трек с фокусом на новые технологии, и городской трек, ориентированный на развитие среды. Следующий сезон программы стартует в сентябре, и все студенты могут подать заявку для участия на сайте явделе.рф. В рамках программы молодые предприниматели получают обучение и возможность разрабатывать собственные проекты.

С момента своего запуска в 2022 году программа охватила более 310 тысяч студентов и школьников в 72 регионах страны. 84 тысячи выпускников уже запустили свои стартапы, и многие из них продолжают развивать идеи в рамках программы. Программа реализуется по инициативе партии "Новые люди" и при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Росмолодёжи, Сбера и 537 вузов-партнёров.



И студенты из Алтайского края – ее активные участники. Например, в прошлом году в рамках программы "Я в деле" учащиеся АлтГУ Полина Шульженко, Варвара Бревнова и Александра Еремина разработали инновационное решение для фитнес-индустрии. Их проект – программное обеспечение, которое позволяет фитнес-залам самостоятельно фиксировать результаты тренировок и отправлять их на смартфоны пользователей. Это позволит оптимизировать тренировочный процесс и внедрить элементы геймификации.