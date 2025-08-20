"Новые люди" предложили ввести в Барнауле "самокатный сбор" по рублю за минуту

Эти меры позволят привлекать до 15 млн рублей ежегодно в городской бюджет

20 августа 2025, 15:15, ИА Амител

"Новые люди" предложили ввести в Барнауле "самокатный сбор" / Фото: "Новые люди"

Депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин выступил с инициативой введения дополнительных мер регулирования использования электросамокатов.

По его словам, растущая популярность кикшеринга создает проблемы для города: участились случаи нарушений ПДД, езды по тротуарам и передвижения вдвоем на одном устройстве.

Вместо полного запрета депутат предложил два решения:

введение "самокатного сбора" в размере 1 рубль за минуту поездки, средства от которого будут направляться исключительно на создание специализированных дорожек;

обязать компании-операторы платить за размещение парковок, включая виртуальные, чтобы упорядочить их расположение.

По расчетам Федюнина, эти меры позволят привлекать до 15 млн рублей ежегодно в городской бюджет. Сторонники партии уже начали сбор подписей барнаульцев в поддержку инициативы.

Депутат подчеркнул, что предлагаемые меры направлены не на ограничение, а на создание безопасной и комфортной среды для всех участников движения.