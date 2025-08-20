"Новые люди" предложили ввести в Барнауле "самокатный сбор" по рублю за минуту
Эти меры позволят привлекать до 15 млн рублей ежегодно в городской бюджет
20 августа 2025, 15:15, ИА Амител
Депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин выступил с инициативой введения дополнительных мер регулирования использования электросамокатов.
По его словам, растущая популярность кикшеринга создает проблемы для города: участились случаи нарушений ПДД, езды по тротуарам и передвижения вдвоем на одном устройстве.
Вместо полного запрета депутат предложил два решения:
введение "самокатного сбора" в размере 1 рубль за минуту поездки, средства от которого будут направляться исключительно на создание специализированных дорожек;
обязать компании-операторы платить за размещение парковок, включая виртуальные, чтобы упорядочить их расположение.
По расчетам Федюнина, эти меры позволят привлекать до 15 млн рублей ежегодно в городской бюджет. Сторонники партии уже начали сбор подписей барнаульцев в поддержку инициативы.
Депутат подчеркнул, что предлагаемые меры направлены не на ограничение, а на создание безопасной и комфортной среды для всех участников движения.
15:51:43 20-08-2025
Полный запрет этих колесниц , все-таки, лучше. Это просто аттракцион для школьников, на прокатных самокатах, как показывает жизнь, нормальные взрослые люди ездят очень редко.
16:00:55 20-08-2025
"участились случаи нарушений ПДД, езды по тротуарам и передвижения вдвоем на одном устройстве."------- Где этот Федюнин был года 2-3 назад? Когда имбецилы даже втроем на одном самокате по дорогам катались? Бывало что и по диагонали...
16:13:03 20-08-2025
Гость (16:00:55 20-08-2025) "участились случаи нарушений ПДД, езды по тротуарам и передв... Так и сейчас по двое катаются, на Горе у церквухи этих самокатов вагон, на одном самокате обычно родитель с дитём. Их почему не штрафуют?
16:22:32 20-08-2025
Гость (16:13:03 20-08-2025) Так и сейчас по двое катаются, на Горе у церквухи этих самок... В церкву торопятся!
16:22:59 20-08-2025
То есть теперь скорость самокатчиков увеличится ещё больше, чтобы отбить "новолюдынский" рубль в минуту. Это новолюдыны со своими предложениями уже не то что удивляют, а даже больше раздражают. Какие вы новые?? Такие же как все.
17:10:42 20-08-2025
В смысле просто хотят присосаться к бизнесу?
00:36:44 21-08-2025
полный запрет этих шайтан машин, они убивают лбдей, калечат и убивают детей, это адский античеловеческий бизнес. что вы к нему присосались как наркоманы? социальное напряжение выше крыши, а городу и дела нет?? кто должен пострадать от этих самокатов еще, чтобы запретили? внук мэра?!
11:24:43 21-08-2025
а мне другое интересно...как происходит выдвижение инициатив?
представляю: круглый стол, люди сидят, держась за руки. И ведущих: "Сегодня надо выдвинуть ИНИЦИАТИВУ! итак, мозговой штурм. Думаем, думаем, думаем" и все шумят, трясутся. И тут самый маленький: "А давайте деньги за самокаты брать!" Ведущий: "Гениально! Принято!"