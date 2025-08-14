Власти Новосибирска призвали кикшеринги развивать велоинфраструктуру города

Одна из компаний уже заявила о своей готовности взаимодействовать с мэрией

14 августа 2025, 08:14, ИА Амител

Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С начала сезона жители Новосибирска совершили свыше 3 млн поездок на электросамокатах, а ежедневное количество превышает 20 тысяч, что говорит о растущей популярности этого вида транспорта. "Om1 Новосибирск" отмечает, что в связи с растущей нагрузкой на городскую инфраструктуру власти города обсуждают с кикшеринговыми компаниями четкие правила регулирования.

«Отдельно обсуждаем участие кикшеринговых компаний в развитии велоинфраструктуры – через финансирование дорожек, разметки, велосветофоров и других элементов безопасного движения», – заявили в мэрии Новосибирска.

Представители компании МТС Юрент в разговоре с "Om1 Новосибирск" отметили, что столица Сибири обладает большим потенциалом для развития микромобильности. Однако текущая инфраструктура не позволяет разделить потоки велосипедистов, самокатчиков и пешеходов.

«При этом мы видим потенциал для ее развития и совершенствования – это могло бы сделать передвижение на электросамокатах и других средствах микромобильности еще более удобным и безопасным», – заявили в МТС Юрент.

Сейчас компания изучает возможность взаимодействия с властями Новосибирска и другими заинтересованными в развитии сферы сторонами.