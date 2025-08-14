Власти Новосибирска призвали кикшеринги развивать велоинфраструктуру города
Одна из компаний уже заявила о своей готовности взаимодействовать с мэрией
14 августа 2025, 08:14, ИА Амител
С начала сезона жители Новосибирска совершили свыше 3 млн поездок на электросамокатах, а ежедневное количество превышает 20 тысяч, что говорит о растущей популярности этого вида транспорта. "Om1 Новосибирск" отмечает, что в связи с растущей нагрузкой на городскую инфраструктуру власти города обсуждают с кикшеринговыми компаниями четкие правила регулирования.
«Отдельно обсуждаем участие кикшеринговых компаний в развитии велоинфраструктуры – через финансирование дорожек, разметки, велосветофоров и других элементов безопасного движения», – заявили в мэрии Новосибирска.
Представители компании МТС Юрент в разговоре с "Om1 Новосибирск" отметили, что столица Сибири обладает большим потенциалом для развития микромобильности. Однако текущая инфраструктура не позволяет разделить потоки велосипедистов, самокатчиков и пешеходов.
«При этом мы видим потенциал для ее развития и совершенствования – это могло бы сделать передвижение на электросамокатах и других средствах микромобильности еще более удобным и безопасным», – заявили в МТС Юрент.
Сейчас компания изучает возможность взаимодействия с властями Новосибирска и другими заинтересованными в развитии сферы сторонами.
Где то запрещают, в Новосибе расширяют. Страна контрастов!
09:15:23 14-08-2025
Такого неудобного для велосипедов и прочих подобных вещей города, как Новосибирск, еще поискать. До велодорожки на набережной не добраться. Видимо, туда велосипедисты должны прилетать - доехать туда на велосипеде это квест, на машине - не припарковаться. Тротуары без пандусов, и т.д. и т.п. Велопробеги запретили) Где они, интересно, собрались эти велодорожки делать?..
14:50:29 14-08-2025
Гость (09:15:23 14-08-2025) Такого неудобного для велосипедов и прочих подобных вещей го... В Барнауле из Индустриального района доехать до набережной - тот еще квест. Велодорожки есть кусками по пути, ведущие из ниоткуда в никуда. Ехать придется по правой стороне проезжей части, как и предписано в ПДД. Многие люди просто боятся выезжать на проезжую часть на велосипеде, да и в любом случае там ехать не комфортно, хотя приедешь намного быстрее, чем на автомобиле по пробкам. Отсутствие велодорожек сильно снижает популярность велосипеда как индивидуального вида транспорта. А электросамокаты вообще пока не будет полноценных велодорожек надо запретить, как это уже сделали в Благовещенске и Елабуге. Подростки по прежнему летают по двое на этих самокатах по тротуарам, это создает большую опасность для пешеходов, особенно маленьких детей. Если кикшерингам надо продавать услуги проката самокатов - пусть строят под них инфраструктуру в городе, чтобы не ездили тротуарам.
И еще интересно бы узнать про электроскутеры, которые гоняют по тротуарам, маскируясь под электровелосипеды (хотя у многих даже педалей нет) - когда ГАИ будет их отлавливать и отправлять на штрафстоянку? Это по сути мопеды, а некоторые совсем как легкие мотоциклы - тоже ездят по тротуарам.