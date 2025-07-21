"Новые люди" выдвинули кандидатов на муниципальные выборы в Алтайском крае

Кандидаты в депутаты от партии поборются за мандаты в Солонешенском районе и Славгороде

21 июля 2025, 17:15, ИА Амител

Общее собрание / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

В Алтайском крае на общем собрании регионального отделения партии "Новые люди" приняли решение о выдвижении кандидатов в депутаты в Солонешенском районе и Славгороде. Напомним, в 2025 году выборы пройдут 14 сентября, в единый день голосования.

В Совет муниципальных депутатов Солонешенского района Алтайского края баллотировались Надежда Казаков и Андрей Классен.

Андрей Классен – общественник, работает администратором в торговой компании.

Надежда Казакова – учитель в Солонешенской школе, организатор инициативной группы по борьбе с золотодобытчиками в районе.

В Славгороде на выборах в Собрание депутатов представлять партию будут семь кандидатов: учитель Славгородского педколледжа Валерий Дмитриев, директор лесоперерабатывающей компании и общественник Денис Лисовенко, индивидуальный предприниматель Елена Абашина, исполнительный директор ООО "Благоустройство г. Славгород" Елена Круглыхина, общественник Олег Комок., и рентгенолаборанты ОЛД КБУЗ "Славгородская ЦРБ" Валерий Регер и Иван Никишин.