"Новые люди" выдвинули кандидатов на муниципальные выборы в Алтайском крае
Кандидаты в депутаты от партии поборются за мандаты в Солонешенском районе и Славгороде
21 июля 2025, 17:15, ИА Амител
В Алтайском крае на общем собрании регионального отделения партии "Новые люди" приняли решение о выдвижении кандидатов в депутаты в Солонешенском районе и Славгороде. Напомним, в 2025 году выборы пройдут 14 сентября, в единый день голосования.
В Совет муниципальных депутатов Солонешенского района Алтайского края баллотировались Надежда Казаков и Андрей Классен.
Андрей Классен – общественник, работает администратором в торговой компании.
Надежда Казакова – учитель в Солонешенской школе, организатор инициативной группы по борьбе с золотодобытчиками в районе.
В Славгороде на выборах в Собрание депутатов представлять партию будут семь кандидатов: учитель Славгородского педколледжа Валерий Дмитриев, директор лесоперерабатывающей компании и общественник Денис Лисовенко, индивидуальный предприниматель Елена Абашина, исполнительный директор ООО "Благоустройство г. Славгород" Елена Круглыхина, общественник Олег Комок., и рентгенолаборанты ОЛД КБУЗ "Славгородская ЦРБ" Валерий Регер и Иван Никишин.
"Все кандидаты, которых мы выдвинули, это профессионалы своего дела, которые идут на выборы, потому что они горят за будущее своих населенных пунктов. Они точно знают, что нужно сделать для того, чтобы улучшить жизнь людей на местах. Они готовы представлять интересы избирателей, а не просто избраться и забыть о воле людей, которые за них проголосовали. У каждого из них есть проекты и планы, которые можно реализовать на их территориях для блага людей. Поэтому мы как партия поддержали эти инициативы и готовы всячески им содействовать", – отметил секретарь реготделения партии "Новые люди" Никита Федюнин.
21:48:31 21-07-2025
"Старый друг, лучше новых двух"
Кто эти малохольные, на фото? Очередная карманная оппозиция?