"Новые правила игры" от экспертов. В Барнауле пройдет крупный бизнес-форум осени

24 октября 2025 года в концертном зале Алтайского государственного университета состоится форум MFS* "Новые правила игры". Событие соберет до полутысячи участников: предпринимателей, топ-менеджеров, экспертов и инвесторов из разных регионов. Организатор – бизнес-клуб MFS, который за год объединил более 130 предпринимателей. Здесь ценят доверие, партнерство и баланс между работой и жизнью.

География участников

Спикеры приедут из Москвы, Новосибирска и Барнаула – это позволит узнать и федеральный, и региональный взгляд на бизнес. В программе заявлены семь экспертов:

Дмитрий Папченко (Новосибирск) – стратег и экс-финдиректор, стоявший у истоков успеха "2ГИС". Доклад: "Бизнес шпагат" без последствий";

Специальный гость – Максим Батырев (Москва) – бизнес-спикер федерального уровня, автор серии бестселлеров "45 татуировок". Он подключится к форуму онлайн и выступит с темой "45 татуировок менеджера. Неопубликованное", а также ответит на вопросы из зала.

Больше чем форум

Форум MFS – это не только доклады. Это день живого общения, новых связей и решений. Здесь находят партнеров, делятся опытом и получают энергию для развития.

Завершением станет яркая вечеринка в баре "Крыша" – неформальное продолжение мероприятия, где идеи обсуждают свободно, а знакомства переходят в дружбу.

Когда и где

Бизнес-форум MFS "Новые правила игры" пройдет 24 октября 2025 года с 10:00 до 18:30 в Барнауле по адресу ул. Димитрова, 66 (концертный зал АлтГУ).

Билеты можно приобрести на сайте.

