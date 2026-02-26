Новые требования к обучению водителей начнут действовать в России с 1 марта
Основные изменения коснулись самой массовой категории "B"
26 февраля 2026, 11:32, ИА Амител
Новые примерные программы подготовки водителей разных категорий начнут действовать в России с 1 марта 2026 года. Соответствующие изменения закреплены приказом Минпросвещения России, пишет ТАСС.
Самые заметные корректировки коснулись массовой категории "B". Для будущих автомобилистов увеличили минимальный объем практического вождения в условиях реального дорожного движения - с 38 до 42 часов. В итоге суммарная практика для учеников на автомобилях с механической коробкой передач составит 58 часов, а для тех, кто учится на "автомате", - 56 часов.
Теоретическую часть автошколам разрешили проводить в дистанционном формате. Для этого потребуется специальное программное обеспечение, которое позволяет фиксировать посещаемость и успеваемость учеников. При этом классические очные занятия сохраняются - формат обучения можно будет выбирать.
Изменения затронули и подготовку водителей грузового и пассажирского транспорта. Для категорий "C" и "D", а также для таксистов с правами категории "B" появится возможность проходить обучение не только в автошколах, но и на базе профильных организаций - в таксопарках или на транспортных предприятиях.
Обновились и сами учебные программы. В теоретический курс включили темы, связанные с опасным вождением, взаимодействием с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также с применением электронных документов. Раздел по оказанию первой помощи при ДТП привели в соответствие с действующими федеральными нормами.
Для водителей, которые уже имеют одну категорию и планируют открыть следующую, предусмотрены сокращенные программы переподготовки. Повторно проходить полный курс правил дорожного движения не потребуется - обучение будет сосредоточено на модулях, связанных с особенностями управления новым видом транспорта.
12:44:33 26-02-2026
будут учить на удаленке? жесть... они так то ездить не умеют, молодые водятлы вообще словно зверье с выпученными глазенышами, а водятлы с удаленки, то вовсе страшно выезжать на дорогу будет. Че творят... (((
14:20:13 26-02-2026
Гость (12:44:33 26-02-2026) будут учить на удаленке? жесть... они так то ездить не умеют... Уже давно многие автошколы предлагают опцию онлайн обучения теории. К тому же Вам не о чем беспокоится, с тех пор как Вы сдавали уже несколько раз успели усложнить практическую часть и процент сдачи упал до