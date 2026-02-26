Основные изменения коснулись самой массовой категории "B"

26 февраля 2026, 11:32, ИА Амител

Новые примерные программы подготовки водителей разных категорий начнут действовать в России с 1 марта 2026 года. Соответствующие изменения закреплены приказом Минпросвещения России, пишет ТАСС.

Самые заметные корректировки коснулись массовой категории "B". Для будущих автомобилистов увеличили минимальный объем практического вождения в условиях реального дорожного движения - с 38 до 42 часов. В итоге суммарная практика для учеников на автомобилях с механической коробкой передач составит 58 часов, а для тех, кто учится на "автомате", - 56 часов.

Теоретическую часть автошколам разрешили проводить в дистанционном формате. Для этого потребуется специальное программное обеспечение, которое позволяет фиксировать посещаемость и успеваемость учеников. При этом классические очные занятия сохраняются - формат обучения можно будет выбирать.

Изменения затронули и подготовку водителей грузового и пассажирского транспорта. Для категорий "C" и "D", а также для таксистов с правами категории "B" появится возможность проходить обучение не только в автошколах, но и на базе профильных организаций - в таксопарках или на транспортных предприятиях.

Обновились и сами учебные программы. В теоретический курс включили темы, связанные с опасным вождением, взаимодействием с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также с применением электронных документов. Раздел по оказанию первой помощи при ДТП привели в соответствие с действующими федеральными нормами.

Для водителей, которые уже имеют одну категорию и планируют открыть следующую, предусмотрены сокращенные программы переподготовки. Повторно проходить полный курс правил дорожного движения не потребуется - обучение будет сосредоточено на модулях, связанных с особенностями управления новым видом транспорта.