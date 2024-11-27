В минувшие выходные там уже состоялось несколько матчей зимнего первенства города

27 ноября 2024, 20:59, ИА Амител

Новый футбольный манеж построили в Барнауле. Как сообщает "Алтайский спорт", объект расположен на пересечении Взлетной и Шумакова. В манеже постелили искусственный газон.

В минувшие выходные там уже состоялось несколько матчей зимнего первенства города. Любителей футбола в манеже будут принимать с 8 утра до 22 часов. Проводить свои тренировки под куполом нового объекта планируют юные футболисты школы Смертина, "Динамо" и "Полимера".

Официального открытия манежа еще не провели. Это планируют сделать в ближайшие одну-две недели.