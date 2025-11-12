В составе такого снюса коктейль из экзотических грибов и трав

12 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

Опасные грибы / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Зумеры в крупных городах России массово подсели на новый опасный тренд – грибной снюс. За баночку рассасывающих капсул, обещающих "энергию и выносливость", молодежь выкладывает до двух тысяч рублей. Но вместо бодрости получает набор побочных эффектов – от язвы до аритмии и онкозаболеваний. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В составе такого "грибного счастья" – коктейль из экзотических грибов и трав. По словам эксперта Марата Амонтовича, каждая доза содержит около 20 миллиграммов активных веществ: львиная грива вызывает аллергию, кордицепс бьет по сердцу, рейши сбивает иммунитет, бакопа дестабилизирует психику, а гуарана провоцирует кофеиновый шок.

Опасность усугубляется тем, что снюс всасывается через слизистую – все вещества мгновенно попадают в кровь.

«Регулярное употребление может обострить хронические заболевания, довести до нервных срывов и, вопреки рекламе, не избавить от никотиновой зависимости, а только усугубить ее», – предупреждает специалист.

