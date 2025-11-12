НОВОСТИОбщество

Новый опасный тренд. Российские зумеры массово подсели на грибной снюс за 2000 рублей

В составе такого снюса коктейль из экзотических грибов и трав

12 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

Опасные грибы / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Зумеры в крупных городах России массово подсели на новый опасный тренд – грибной снюс. За баночку рассасывающих капсул, обещающих "энергию и выносливость", молодежь выкладывает до двух тысяч рублей. Но вместо бодрости получает набор побочных эффектов – от язвы до аритмии и онкозаболеваний. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В составе такого "грибного счастья" – коктейль из экзотических грибов и трав. По словам эксперта Марата Амонтовича, каждая доза содержит около 20 миллиграммов активных веществ: львиная грива вызывает аллергию, кордицепс бьет по сердцу, рейши сбивает иммунитет, бакопа дестабилизирует психику, а гуарана провоцирует кофеиновый шок.

Опасность усугубляется тем, что снюс всасывается через слизистую – все вещества мгновенно попадают в кровь.

«Регулярное употребление может обострить хронические заболевания, довести до нервных срывов и, вопреки рекламе, не избавить от никотиновой зависимости, а только усугубить ее», –  предупреждает специалист.

Ранее сообщалось, что российские школьники активно приобретают опасный орех, обладающий наркотическим эффектом. Этот плод оказывает влияние на психическое состояние, может вызвать зависимость и повысить риск развития рака ротовой полости.

Комментарии 6

Avatar Picture
запретите все снюсы

13:46:46 12-11-2025

Да запретите наравне со вейпами все снюсы и прочую гадость

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:07 12-11-2025

Это ж зуммеры.. им не навредит. Там и так нет мозга.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:42 12-11-2025

Может, лучше не запрещать алкоголь и табак, ведь постоянно возникают новые способы, неизвестно, что хуже.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:32 12-11-2025

бред какой этот диванный экперт Марат Амонтович выдал

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:52 12-11-2025

Рейши сбивает иммунитет - дальше не стал читать - лажа.
Рейши наиборот иммунитет поднимает

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

15:16:58 12-11-2025

зумерам можно

  0 Нравится
Ответить
