Новый опасный тренд. Российские зумеры массово подсели на грибной снюс за 2000 рублей
В составе такого снюса коктейль из экзотических грибов и трав
12 ноября 2025, 13:30, ИА Амител
Зумеры в крупных городах России массово подсели на новый опасный тренд – грибной снюс. За баночку рассасывающих капсул, обещающих "энергию и выносливость", молодежь выкладывает до двух тысяч рублей. Но вместо бодрости получает набор побочных эффектов – от язвы до аритмии и онкозаболеваний. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В составе такого "грибного счастья" – коктейль из экзотических грибов и трав. По словам эксперта Марата Амонтовича, каждая доза содержит около 20 миллиграммов активных веществ: львиная грива вызывает аллергию, кордицепс бьет по сердцу, рейши сбивает иммунитет, бакопа дестабилизирует психику, а гуарана провоцирует кофеиновый шок.
Опасность усугубляется тем, что снюс всасывается через слизистую – все вещества мгновенно попадают в кровь.
«Регулярное употребление может обострить хронические заболевания, довести до нервных срывов и, вопреки рекламе, не избавить от никотиновой зависимости, а только усугубить ее», – предупреждает специалист.
Ранее сообщалось, что российские школьники активно приобретают опасный орех, обладающий наркотическим эффектом. Этот плод оказывает влияние на психическое состояние, может вызвать зависимость и повысить риск развития рака ротовой полости.
13:46:46 12-11-2025
Да запретите наравне со вейпами все снюсы и прочую гадость
13:52:07 12-11-2025
Это ж зуммеры.. им не навредит. Там и так нет мозга.
13:56:42 12-11-2025
Может, лучше не запрещать алкоголь и табак, ведь постоянно возникают новые способы, неизвестно, что хуже.
14:37:32 12-11-2025
бред какой этот диванный экперт Марат Амонтович выдал
15:11:52 12-11-2025
Рейши сбивает иммунитет - дальше не стал читать - лажа.
Рейши наиборот иммунитет поднимает
15:16:58 12-11-2025
зумерам можно