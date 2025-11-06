Опасный тренд: молодежь массово скупает "дурманящий" орех

Речь идет о бетельном орехе (или по-другому бинлане), который резко стал популярен за свой "опьяняющий" эффект

Российские школьники активно приобретают опасный орех, обладающий наркотическим эффектом. Этот плод оказывает влияние на психическое состояние, может вызвать зависимость и повысить риск развития рака ротовой полости.

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о бетельном орехе, также известном как бинлан, который быстро приобрел популярность благодаря своему "опьяняющему" воздействию. Подростки покупают этот азиатский орех на онлайн-площадках и в индийских лавках, при этом его стоимость не превышает тысячи рублей.

Бинлан оказывает негативное воздействие на нервную систему, действуя как нейростимулятор из-за психоактивного вещества ареколина, вызывающего ощущение жара и помрачение сознания. В ряде азиатских стран, включая Тайвань и Китай, власти ввели ограничения на рекламу и продажу этого ореха в связи с увеличением случаев рака ротовой полости.