Опасный тренд: молодежь массово скупает "дурманящий" орех
Речь идет о бетельном орехе (или по-другому бинлане), который резко стал популярен за свой "опьяняющий" эффект
06 ноября 2025, 16:44, ИА Амител
Российские школьники активно приобретают опасный орех, обладающий наркотическим эффектом. Этот плод оказывает влияние на психическое состояние, может вызвать зависимость и повысить риск развития рака ротовой полости.
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о бетельном орехе, также известном как бинлан, который быстро приобрел популярность благодаря своему "опьяняющему" воздействию. Подростки покупают этот азиатский орех на онлайн-площадках и в индийских лавках, при этом его стоимость не превышает тысячи рублей.
Бинлан оказывает негативное воздействие на нервную систему, действуя как нейростимулятор из-за психоактивного вещества ареколина, вызывающего ощущение жара и помрачение сознания. В ряде азиатских стран, включая Тайвань и Китай, власти ввели ограничения на рекламу и продажу этого ореха в связи с увеличением случаев рака ротовой полости.
17:13:44 06-11-2025
Ну глупые же ну, есть ведь старый добрый мускатный орех.
17:33:01 06-11-2025
У бетеля не бывает орехов. Бетель - родственник чёрного перца. Но в листья бетеля в ЮВА и ЮА принято заворачивать и потом жевать орехи арековой пальмы (катеху). Вот про них-то в статье и речь!
17:58:48 06-11-2025
Это всё ритуалы. Для того чтобы обдолбаться без пафоса достаточно просто спирта. Но и тут эстеты придумали всякие ликеры, коньяки, текилы.
20:13:28 06-11-2025
Гость (17:58:48 06-11-2025) Это всё ритуалы. Для того чтобы обдолбаться без пафоса доста... Можно белены курнуть она не под запретом еще)), где-то читал что пробовал народ
22:56:39 06-11-2025
Гость (17:58:48 06-11-2025) Это всё ритуалы. Для того чтобы обдолбаться без пафоса доста... Любители обдолбаться, ясное дело, благородные напитки не осилят. Так и нефиг лезть в светское общество с мнениями от коровника)
08:07:18 07-11-2025
Гость (22:56:39 06-11-2025) Любители обдолбаться, ясное дело, благородные напитки не оси... Это отличительная черта адептов всех культов и обрядностей - нетерпимость и необоснованная агрессия по защите своих идейных конструкций от несуществующих угроз.
15:04:03 07-11-2025
Гость (08:07:18 07-11-2025) Это отличительная черта адептов всех культов и обрядностей -... Гуманитарное образование до добра не доведет)
01:05:46 07-11-2025
Гость (17:58:48 06-11-2025) Это всё ритуалы. Для того чтобы обдолбаться без пафоса доста... Обдолбыши - ошибка эксперимента. Благородных напитков они не понимают.
22:49:08 06-11-2025
Зашибись! Наркотические вещества продают в лавках абсолютно легально! А волку из ну, погоди курить нельзя. Так с чем боремся?!
22:54:47 06-11-2025
Сенсация ниачом, лентару раздула. Вся Азия бетель жует. А тут пишут, типа одни вдруг (!) школьники. Ну, спасибо СМИ, тиражирующим ерунду.
07:31:57 07-11-2025
Ща депутаты ГД все орехи запретят. Так, на всякий случай!
10:52:27 07-11-2025
Один мой приятель в 1993 г. "шабил" - т.е. нюхал разрешенный Кузбасслак, клеи БФ, Момент и пр. Очень нравилось. И ничего - в 1995 г. поступил в БЮИ, закончил, отслужил честно в МВД и сейчас отдыхает на заслуженной полицейской пенсии. Так что не все так однозначно ..