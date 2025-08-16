Новый раунд переговоров России и США может пройти в Стамбуле
Дата предстоящих консультаций пока неизвестна
16 августа 2025, 17:50, ИА Амител
Новый раунд российско-американских переговоров может состояться в Стамбуле. Однако точная дата их проведения пока не обозначена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.
Очередные консультации по устранению раздражителей в отношениях РФ и США состоятся "вскоре", заявил 15 августа российский посол в США Александр Дарчиев.
«Пока нет никакой конкретики», – ответил собеседник агентства на вопрос о возможных сроках и месте переговоров.
На уточняющий вопрос о том, может ли Стамбул снова принять переговоры, источник отметил, что стороны выбирают локацию сами.
«Такая вероятность есть, но место переговоров выбирают стороны», – заявил он.
Как подчеркивал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета: Москве не хотелось бы затягивать паузу между раундами.
Отметим, что в апреле стороны завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении работы диппредставительств. Делегации обменялись нотами, закрепляющими договоренность содействовать банковскому и финансовому обслуживанию дипмиссий, а также проведению взносов РФ в бюджеты ООН и других международных организаций.
А переговорщикам ккда спешить то ? У них кто на фронте?
