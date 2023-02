Новый, старый, вечный. Автор "Интуиции" выступит в театре драмы с рассказами

Александр Цыпкин прочитает известные и новые тексты

14 февраля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: besprintsypno.ru

Российский писатель и сценарист, автор бестселлеров Александр Цыпкин выступит на экспериментальной сцене алтайского театра драмы с программой "БеспринцЫпные чтения". Свои рассказы он будет читать в следующий понедельник, 20 февраля, в 19:00.

"Новый Цыпкин – это рассказ "Децимация на Стиксе", антиутопия о жестоком социальном эксперименте в обществе будущего. Старый Цыпкин – рассказ "Сливянкинагейт", сатира на тему фильма "Не смотрите наверх", продолжение известного рассказа "Трагическое недоразумение". И, наконец, вечный Цыпкин – рассказ "Прометейка", эпатажная комедия на тему отношений и радикального феминизма", – рассказывают организаторы.

Напомним, что в 2021 году в театре драмы впервые поставили спектакль по произведениям Александра Цыпкина "Интуиция", который второй сезон остаётся главным репертуарным хитом.

"БеспринцЫпные чтения" – литературно-театральный проект общероссийского масштаба более чем с семилетней историей. Главная особенность "Чтений" – это возможность автору наравне с профессиональными артистами выступать на сцене и читать свою прозу. Проект ориентирован на современных авторов, а его главным идейным основателем является писатель Александр Цыпкин, который вместе с продюсером Анастасией Приц собрали в "БеспринцЫпные чтения" порядка сотни литературных произведений, сотни писателей и актёров, множество городов, стран и тысячи зрителей. 1 ноября 2022 года прошли юбилейные 400-е чтения с участием Константина Хабенского в Московском Международном Доме Музыки.

Актёры проекта: Константин Хабенский, Павел Деревянко, Сергей Гармаш, Кристина Бабушкина, Ингеборга Дапкунайте, Гоша Куценко, Анна Михалкова, Максим Виторган, Виктория Исакова, Катерина Шпица, Дмитрий Чеботарёв, Евгений Стычкин, Максим Матвеев, Сергей Бурунов, Виктория Толстоганова, Юрий Борисов и многие другие.

Писатели: Александр Маленков, Александр Снегирёв, Наринэ Абгарян, Марина Степнова, Андрей Аствацатуров, Маша Трауб и ряд других авторов.

География проекта: Москва, Петербург, Барнаул, Белгород, Воронеж, Владивосток, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Нижний Новгород, Новосибирск, Норильск, Омск, Пермь, Петрозаводск, Ростов, Самара, Сочи, Тверь, Томск, Уфа, Челябинск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Ярославль. А также проект побывал во Франции, Великобритании, Германии, Швейцарии, США, Канаде и других странах.

Подробнее на сайте besprintsypno.ru и tsypkin.com.

Александр Цыпкин – автор бестселлеров, вышедших совокупным тиражом более 350 000 экземпляров. Книги: "Женщины непреклонного возраста", "Дом до свиданий", "Девочка, которая всегда смеялась последней", "Идеальный ЧЕ. Интуиция и новые беспринцЫпные истории", "Полузащитник Родины", "Интуиция. Burnt in the USSR". В 2020 году сборник "Женщины непреклонного возраста" стал самой популярной отечественной книгой по опросам 800 000 пользователей сервиса My Book.

"БеспринцЫпные чтения" в Алтайском краевом театре драмы им. Василия Шукшина

20 февраля 2023 года в 19:00

ул. Молодёжная, 15, экспериментальная сцена

+7 (3852) 36-97-13

Билеты – на сайте и в кассе театра

Фото: театр драмы

КАУ "Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина"

На правах рекламы