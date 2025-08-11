Новый Ташкентский мост через Барнаулку откроют досрочно

Сооружение имеет протяженность 111 метров при ширине 8 метров

11 августа 2025, 09:45, ИА Амител

Ташкентский мост в июне 2025 года / Фото: amic.ru

В Барнауле завершается реконструкция моста через реку Барнаулку в Ташкентском проезде, сообщает "Толк". Строительные работы, начавшиеся летом 2023 года, подходят к завершающему этапу.

За это время были полностью демонтированы аварийные конструкции старого моста, перенесены коммуникации и возведена новая переправа. Современное сооружение имеет протяженность 111 метров при ширине 8 метров. На реализацию проекта из бюджета было выделено 115 миллионов рублей.

Как сообщили в Барнаульском ДСУ-4, в настоящее время ведутся финальные работы:

устройство деформационного шва на тротуарной части;

укладка асфальтобетонного покрытия на подходах и тротуарах;

монтаж оставшихся элементов перильного ограждения;

установка дорожных знаков и нанесение разметки.

Первоначально завершение строительства планировалось на конец лета 2025 года, однако работы идут с опережением графика. После ввода нового моста в эксплуатацию временная переправа будет демонтирована.