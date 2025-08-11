НОВОСТИОбщество

Новый Ташкентский мост через Барнаулку откроют досрочно

Сооружение имеет протяженность 111 метров при ширине 8 метров

11 августа 2025, 09:45, ИА Амител

Ташкентский мост в июне 2025 года / Фото: amic.ru
Ташкентский мост в июне 2025 года / Фото: amic.ru

В Барнауле завершается реконструкция моста через реку Барнаулку в Ташкентском проезде, сообщает "Толк". Строительные работы, начавшиеся летом 2023 года, подходят к завершающему этапу.

За это время были полностью демонтированы аварийные конструкции старого моста, перенесены коммуникации и возведена новая переправа. Современное сооружение имеет протяженность 111 метров при ширине 8 метров. На реализацию проекта из бюджета было выделено 115 миллионов рублей.

Как сообщили в Барнаульском ДСУ-4, в настоящее время ведутся финальные работы:

  • устройство деформационного шва на тротуарной части;
  • укладка асфальтобетонного покрытия на подходах и тротуарах;
  • монтаж оставшихся элементов перильного ограждения;
  • установка дорожных знаков и нанесение разметки.

Первоначально завершение строительства планировалось на конец лета 2025 года, однако работы идут с опережением графика. После ввода нового моста в эксплуатацию временная переправа будет демонтирована.

Комментарии 11

Avatar Picture
Старые вести

10:07:35 11-08-2025

Вы тоже самое писали полгода назад типа еще чуть чуть наводим лоск и откроем и чем все это время занимались??? Полгода!!!!!!!!!!

Avatar Picture
Гость

10:19:06 11-08-2025

Старые вести (10:07:35 11-08-2025) Вы тоже самое писали полгода назад типа еще чуть чуть наводи... Так дождь же был

Avatar Picture
Гость

10:24:04 11-08-2025

Старые вести (10:07:35 11-08-2025) Вы тоже самое писали полгода назад типа еще чуть чуть наводи... Не истери. Это из статьи от 25.06.2025 В Барнауле реконструкция моста на проезде Ташкентском вышла на финишную прямую. За год специалисты ДСУ №4 возвели опоры моста, смонтировали балки пролетных строений, выполнили выравнивающий слой из бетона и провели гидроизоляцию конструкции. Как сообщает "Толк" со ссылкой на пресс-службу подрядной организации, на объекте сейчас ведётся монтаж тротуарных блоков. Одновременно рабочие занимаются подготовкой подходов к мосту.

После завершения укладки тротуарных блоков подрядчик приступит к устройству защитного слоя из бетона, на который впоследствии будет нанесено асфальтобетонное покрытие. Затем на объекте установят фонари освещения, перильные ограждения и дорожные знаки.

Открыть движение по мосту планируют до осени 2025 года. Хотя ранее, подрядчик должен был закончить строительство дороги до 1 июля 2025 года.​​​​ После ввода объекта в эксплуатацию будет демонтирован временный пешеходный переход.

Avatar Picture
Гость

10:20:55 11-08-2025

Берег укрепить не помешает, хороший напор подмоет опоры

Avatar Picture
Гость

11:16:17 11-08-2025

А посадки будут?

Avatar Picture
Гость

12:49:19 11-08-2025

Размоет по весне.

Avatar Picture
Гость

13:10:55 11-08-2025

А дальше как подниматься ? Где дорога? В зиму вновь закроют

Avatar Picture
Гость

14:15:36 11-08-2025

Гость (13:10:55 11-08-2025) А дальше как подниматься ? Где дорога? В зиму вновь закроют... я думаю это для будущей дороги сделали. ТАм наверх одно название, а не дорога. Возможно на полноприводном и можно подняться.

Avatar Picture
Гость

17:07:38 11-08-2025

давайте лучше про РАЗВЯЗКУ и про МУЗЕЙ

Avatar Picture
Гость

19:07:57 11-08-2025

Гость (17:07:38 11-08-2025) давайте лучше про РАЗВЯЗКУ и про МУЗЕЙ... Там всё сильно завязано, сразу не развязать. Музей стоит, развязка в завязке - тоннель будет тем еще приключением.

Avatar Picture
Гость

08:52:57 18-08-2025

Мост есть,а дороги нет.Где дорога,безопасная и качественная?Дорога в планы не входила...это по нашему.Народ ждал не сколько мост,а дорогу (безопасную и качественную)

