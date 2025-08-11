Новый Ташкентский мост через Барнаулку откроют досрочно
Сооружение имеет протяженность 111 метров при ширине 8 метров
11 августа 2025, 09:45, ИА Амител
В Барнауле завершается реконструкция моста через реку Барнаулку в Ташкентском проезде, сообщает "Толк". Строительные работы, начавшиеся летом 2023 года, подходят к завершающему этапу.
За это время были полностью демонтированы аварийные конструкции старого моста, перенесены коммуникации и возведена новая переправа. Современное сооружение имеет протяженность 111 метров при ширине 8 метров. На реализацию проекта из бюджета было выделено 115 миллионов рублей.
Как сообщили в Барнаульском ДСУ-4, в настоящее время ведутся финальные работы:
- устройство деформационного шва на тротуарной части;
- укладка асфальтобетонного покрытия на подходах и тротуарах;
- монтаж оставшихся элементов перильного ограждения;
- установка дорожных знаков и нанесение разметки.
Первоначально завершение строительства планировалось на конец лета 2025 года, однако работы идут с опережением графика. После ввода нового моста в эксплуатацию временная переправа будет демонтирована.
Вы тоже самое писали полгода назад типа еще чуть чуть наводим лоск и откроем и чем все это время занимались??? Полгода!!!!!!!!!!
Старые вести (10:07:35 11-08-2025) Вы тоже самое писали полгода назад типа еще чуть чуть наводи... Так дождь же был
Старые вести (10:07:35 11-08-2025) Вы тоже самое писали полгода назад типа еще чуть чуть наводи... Не истери. Это из статьи от 25.06.2025 В Барнауле реконструкция моста на проезде Ташкентском вышла на финишную прямую. За год специалисты ДСУ №4 возвели опоры моста, смонтировали балки пролетных строений, выполнили выравнивающий слой из бетона и провели гидроизоляцию конструкции. Как сообщает "Толк" со ссылкой на пресс-службу подрядной организации, на объекте сейчас ведётся монтаж тротуарных блоков. Одновременно рабочие занимаются подготовкой подходов к мосту.
После завершения укладки тротуарных блоков подрядчик приступит к устройству защитного слоя из бетона, на который впоследствии будет нанесено асфальтобетонное покрытие. Затем на объекте установят фонари освещения, перильные ограждения и дорожные знаки.
Открыть движение по мосту планируют до осени 2025 года. Хотя ранее, подрядчик должен был закончить строительство дороги до 1 июля 2025 года. После ввода объекта в эксплуатацию будет демонтирован временный пешеходный переход.
Берег укрепить не помешает, хороший напор подмоет опоры
А посадки будут?
Размоет по весне.
А дальше как подниматься ? Где дорога? В зиму вновь закроют
Гость (13:10:55 11-08-2025) А дальше как подниматься ? Где дорога? В зиму вновь закроют... я думаю это для будущей дороги сделали. ТАм наверх одно название, а не дорога. Возможно на полноприводном и можно подняться.
давайте лучше про РАЗВЯЗКУ и про МУЗЕЙ
Гость (17:07:38 11-08-2025) давайте лучше про РАЗВЯЗКУ и про МУЗЕЙ... Там всё сильно завязано, сразу не развязать. Музей стоит, развязка в завязке - тоннель будет тем еще приключением.
Мост есть,а дороги нет.Где дорога,безопасная и качественная?Дорога в планы не входила...это по нашему.Народ ждал не сколько мост,а дорогу (безопасную и качественную)