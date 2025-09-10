Новый законопроект Госдумы может закрыть до 90% пунктов выдачи заказов в России

Законопроект ужесточает требования к пунктам выдачи заказов

10 сентября 2025, 08:45, ИА Амител

Пенсионерка с посылкой / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России до 90% пунктов выдачи заказов могут прекратить работу в случае принятия Госдумой законопроекта с новыми требованиями к их деятельности. Об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".

Согласно документу, пункты выдачи заказов, расположенные в жилых домах, должны будут иметь отдельный вход с улицы. Также предлагается ограничить количество поставок малотоннажным транспортом, сократить срок хранения товаров до 72 часов и запретить фасовку и сортировку массовых партий на территории ПВЗ. Под запрет могут попасть и высокие стеллажи для хранения.

«Выполнение этих условий окажется неподъемным для большинства действующих пунктов. В случае принятия инициативы в нынешней редакции значительная часть ПВЗ не сможет продолжать работу», – сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Ранее сообщалось, что житель Тюмени одержал победу в судебном процессе против маркетплейса, который отказался выполнить заказ на 20 iPhone, приобретенных по цене всего пять рублей за штуку.