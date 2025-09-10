Новый законопроект Госдумы может закрыть до 90% пунктов выдачи заказов в России
Законопроект ужесточает требования к пунктам выдачи заказов
10 сентября 2025, 08:45, ИА Амител
В России до 90% пунктов выдачи заказов могут прекратить работу в случае принятия Госдумой законопроекта с новыми требованиями к их деятельности. Об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".
Согласно документу, пункты выдачи заказов, расположенные в жилых домах, должны будут иметь отдельный вход с улицы. Также предлагается ограничить количество поставок малотоннажным транспортом, сократить срок хранения товаров до 72 часов и запретить фасовку и сортировку массовых партий на территории ПВЗ. Под запрет могут попасть и высокие стеллажи для хранения.
«Выполнение этих условий окажется неподъемным для большинства действующих пунктов. В случае принятия инициативы в нынешней редакции значительная часть ПВЗ не сможет продолжать работу», – сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Сколько не встречала у всех вход с улицы.. а по остальным у кого то зуб на ПВЗ?
08:55:16 10-09-2025
Гость (08:47:47 10-09-2025) Сколько не встречала у всех вход с улицы.. а по остальным у ... Известно у кого, все розничные продавцы только обрадуются этому.
09:21:52 10-09-2025
Гость (08:55:16 10-09-2025) Известно у кого, все розничные продавцы только обрадуются эт... И не только. Все, кто хочет сначала посмотреть, а затем покупать-заказывать обрадуются этому, реальная розница оживет и наполнится товаром.
p.s. Трудно купить обувь по картинке, нужно заказывать 2 размера и 3 модели, это нормально? А затем еще ждать. А если не подошло? 6 пар умножаем на 10 т.р.(в среднем).
09:32:11 10-09-2025
Гость (09:21:52 10-09-2025) И не только. Все, кто хочет сначала посмотреть, а затем поку... А что в "реальной рознице" дефицит товаров наблюдается?
12:23:28 10-09-2025
Гость (09:32:11 10-09-2025) А что в "реальной рознице" дефицит товаров наблюдается?... К сожалению да, заходишь в обувной например магазин, Рикер или Экко, ничего нет в наличии, все разобрано, есть только совсем неходовые размеры. А на маркетплейсах пожалуйста, любые модели и любые размеры. Регулярно так покупаю вещи.
13:54:26 10-09-2025
Гость (12:23:28 10-09-2025) К сожалению да, заходишь в обувной например магазин, Рикер и... Так это всегда было, и маркетплейсы тут ни при чем. Или вы думаете, что если за двадцать лет хозяева магазинов не додумались заказывать не всю линейку по одной паре, а большее количество ходовых размеров, то с закрытием маркетплейсов что-то поменяется?..
13:04:01 10-09-2025
Гость (09:32:11 10-09-2025) А что в "реальной рознице" дефицит товаров наблюдается?... А в реальной рознице та же футболка на 30% дороже и не каждому по карману
09:43:56 10-09-2025
Гость (09:21:52 10-09-2025) И не только. Все, кто хочет сначала посмотреть, а затем поку... А вас кто-то заставляет покупать обувь на маркетплейсах?.. Идите в магазин и хоть замеряйтесь. Вот только обычно в оффлайн-магазине продавцы заказывают линейку размеров, потом ходовые разбирают, и выбор ну такой себе - остается 36)
11:27:25 10-09-2025
Гость (09:43:56 10-09-2025) А вас кто-то заставляет покупать обувь на маркетплейсах?.. И... А у меня как раз 36!
11:54:58 10-09-2025
Гость (08:47:47 10-09-2025) Сколько не встречала у всех вход с улицы.. а по остальным у ... есть много ПВЗ, вход в которые на закрытой территории ЖК.
09:22:04 10-09-2025
Ужесточения понятны, не понятно на кой хрен), какую цель достичь желают приняв оный?)
09:48:57 10-09-2025
Лука З (09:22:04 10-09-2025) Ужесточения понятны, не понятно на кой хрен), какую цель дос... Что тут не понятно? Одна стена идет на другую стену. В Думе получили за гонорар заявку - помогите.
09:30:10 10-09-2025
Как там раньше, в прошлой стране говорили: "По многочисленным просьбам трудящихся, на благо населения страны и т.д." А если серьёзно, проблема у хозяев многочисленных торговых центров и их арендаторов. Народ пришёл, выбрал, померил, повешал на вешалку и тут же сидя в кафе всё такое же выписал в интернете. Вот уважаемые люди уже давно стали выражать своё недовольство.
09:36:48 10-09-2025
ВВП (09:30:10 10-09-2025) Как там раньше, в прошлой стране говорили: "По многочисленны... Недовольство выражают все. Операторы, продавцы. И их слушают.
А мы простые люди (покупатели). Кто нас слушает? Нам только всё веселее живется. Цены растут на всё.
Короче, продолжать можно много...........
09:46:42 10-09-2025
Гость (09:36:48 10-09-2025) Недовольство выражают все. Операторы, продавцы. И их слушают... Люди принимающие решения лучше знают, что народу нужно.
15:10:39 10-09-2025
Гость (09:36:48 10-09-2025) Недовольство выражают все. Операторы, продавцы. И их слушают... Точно! Операторы завыли- бесплатные звонки в мессенджерах ограничили. У кого прибыль- правильно, у операторов.
Сейчас пункты выдачи закроют- кому прибыль, правильно торговцам в магазинах.Сейчас торговля у них мягко говоря не очень. Люди все больше уходят в маркетплейсы. Честная конкуренция- нет не слышали.Дали клич вверх. Запретить!
Всегда ищите кому выгодно- это ответ на многие вопросы..Правда, то что есть понимание откуда ноги растут- ничего не меняет для нас, здесь живущих.За нас решают все и вся.И это очень печально((
10:10:03 10-09-2025
если можно нагадить людям,повысить штраф,что то запретить... то власть охотно это делает.
10:17:42 10-09-2025
"сократить срок хранения товаров до 72 часов"
Они охренели?
10:53:26 10-09-2025
Гость (10:17:42 10-09-2025) "сократить срок хранения товаров до 72 часов"Они охр... Да. И что вы им сделаете?
10:59:49 10-09-2025
Гость (10:53:26 10-09-2025) Да. И что вы им сделаете?... Нагажу под дверь)))))))))
13:46:59 10-09-2025
Гость (10:17:42 10-09-2025) "сократить срок хранения товаров до 72 часов"Они охр... Самое интересное, зачем им это и какая им разница, сколько дней пвз хранит заказы 🤔
10:56:09 10-09-2025
Да все будет проще. Будут доставлять до двери. Если вещь не нужно примерять (а таких более 70%) то домой принесут. Удобнее еще будет для потребителя. Был много раз в Китае. Там лет 10 назад тоже были ПВЗ. Сейчас у двери оставляют или отдают хозяину. Никто не ворует ибо камеры везде. И РФ к этому идет.
11:13:03 10-09-2025
Гость (10:56:09 10-09-2025) Никто не ворует ибо камеры везде. И РФ к этому идет... ну может лет через 200))))
12:26:20 10-09-2025
Гость (10:56:09 10-09-2025) Да все будет проще. Будут доставлять до двери. Если вещь не... Ага, у нас доставщики из постаматов то воруют, закладывают уже пустой пакет и ты потом замучаешься доказывать что ты товар не получил, проходили уже. И видеосъемка не помогает, хотя нафига мне этот гемор вообще, снимать - доказывать.
13:57:08 10-09-2025
Гость (10:56:09 10-09-2025) Да все будет проще. Будут доставлять до двери. Если вещь не...
У нас после сдачи дома стырили все пожарные шланги по всем 25 этажам в обоих подъездах и никакие камеры не помогли