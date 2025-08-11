"Начинаем привыкать". Бизнес и власти о том, как россиянам жить в эпоху интернет-блэкаутов

Как оказалось, проблему интернет-блэкаутов для граждан можно минимизировать уже сейчас. Советы и лайфхаки – в материале amic.ru

11 августа 2025, 09:15, ИА Амител

Проблемы с мобильным интернетом / Фото: amic.ru

Проблема ограничения (говоря прямо – отключения) мобильного интернета в стране теснит в "списке тревожностей" россиян даже темы IT-мошенничества и военных конфликтов. Отключение интернета беспокоит жителей каждого третьего региона России, где оно вошло в тройку главных тревожностей, а в восьми субъектах страны заняло первое место. Что намерены и уже делают власти, чтобы самолеты летали по маршрутам вовремя, вовремя же приезжали такси по приемлемым ценам, не приходилось заранее скачивать электронные карты местности, билеты, коды, а магазины не требовали наличку, потому что "карты не считываются"?

БПЛА противника вредят без прилетов

Сибирь продолжает оставаться прямо-таки под каким-то колпаком. Жителей Алтайского края о предстоящих перебоях в работе мобильного интернета антитеррористическая комиссия вновь предупредила еще вечером 4 августа. Ограничения предполагались на сутки, но по факту проблемы с мобильным интернетом так и не решены.

Как поясняют специалисты, для повышения качества мобильной связи лучше будет отключить функцию голосовых звонков по LTE (VoLTE), "Звонки через 4G" или аналогичную в настройках. И добавляют, что "снижение площади покрытия мобильного сигнала – вынужденная мера технического противодействия возникающим сетевым угрозам, позволяющая обезопасить жителей нашего региона от технических рисков".

7 августа жители Красноярска жаловались, что в некоторых районах города уже 12-й день нет мобильного выхода в интернет после масштабной "заглушки". Сотрудница одного из красноярских СМИ так и прокомментировала: "Все без изменений, начинаем привыкать". Отмечает девушка и то, что вместе с выходом в Сеть часто пропадает и голосовая связь.

В Омске – такая же картина. На полное отсутствие мобильного интернета который день жалуются жители микрорайона Московка. 6 августа из-за отсутствующего выхода в Сеть прибывшим в Омск не удалось вызвать себе такси из аэропорта. Вот комментарий одного из приезжих с сарказмом (намек, видимо, на защиту от БПЛА):

«Омск – самый защищенный город! Интернет в городе не работает. Прилетели из Горно-Алтайска, вызвать такси не могу. Спросил в аэропорту, где зона Wi-Fi, сотрудники ответили, что такой нет. Вызов такси по телефону: двойной тариф (специально проверил стоимость, когда приехал домой). Странно все это».

По непонятным причинам утром 7 августа из Омска не смогли вылететь вовремя шесть самолетов в Москву и Сочи, задержался самолет до Уфы. При этом большинство опоздавших самолетов прилетели в Омск вовремя.

6 августа в Краевой клинической больнице Забайкальского края возник коллапс из-за отсутствия интернета. Пациенты, приехавшие в Читу из районов, не могли оплатить процедуры и записаться на плановую госпитализацию. И хотя позже выяснилось, что мобильный интернет здесь ни при чем – из-за отключения электричества произошел сбой в оборудовании – для людей по большому счету это уже "вопрос шестнадцатый". Виноват сбой интернета, а какой это выход в Сеть – мобильный или оптоволоконный – граждан не волнует: страдает их график, сорваны планы на день и прочее.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на это говорит так:

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна».

А на заре интернет-коллапса в Красноярском крае 29 июля губернатор региона Михаил Котюков так прокомментировал массовый сбой мобильного интернета:

«Это связано с необходимостью усиления мер безопасности на определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз».

Для обывателя технические тонкости процесса "заглушки" интернета – темный лес. Поэтому – немного подробностей.

Как глушат интернет и как это делать не для всех – простым языком

Для понимания процесса заглушки нужно усвоить пару-другую технических терминов. Изначально каждый пользователь выходит в Сеть через уникальный, присвоенный ему IP-адрес. DNS-система преобразует понятные человеку доменные имена, поисковые запросы в машинные IP-адреса. И уже протоколы маршрутизации выбирают оптимальный маршрут для передачи данных между сетями. TCP (Transmission Control Protocol) – обеспечивает надежную передачу данных, устанавливая соединение между узлами. UDP (User Datagram Protocol) – обеспечивает быструю, но ненадежную передачу данных. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – используется для передачи веб-страниц.

Чтобы просто "сломать" мобильную или интернет-связь, достаточно поставить в указанном районе и запустить генератор так называемого "белого шума". Этот шум старшее поколение помнит по неполадкам в работе телевизора или радио, когда нет ни звука речи, ни изображения, а сплошное громкое "шипение". Но при борьбе с БПЛА такая "простота", увы, не помогает.

Как пояснил СМИ физик-ядерщик, бывший инженер НИЦ "Курчатовский институт" Алексей Неживой:

«Главную роль играют протоколы маршрутизации, которые находятся в дата-центрах. При объявлении БПЛА-тревоги интернет отключается централизованно на уровне региона. Вся структура построена по региональному принципу: есть главный дата-центр, который управляет всеми нижестоящими узлами связи в регионе. Именно в этих дата-центрах можно отслеживать и перекрывать каналы мобильного интернета».

Далее эксперт добавил, как глушат геолокацию по GPS:

«Когда БПЛА летит, он ориентируется по GPS-навигации, обмениваясь сигналами со спутниками на определенных частотах. Глушение происходит за счет создания помех (белого шума) на этих частотах, что делает невозможным обмен данными. В этом случае GPS нельзя заглушить централизованно на уровне региона – это делается только локально».

И вновь в доступности и простоте – опасность. Современные дроны все чаще оснащаются обычными сим-картами. И на деле несущий смерть дрон использует мобильную сеть как ваш смартфон. И отличить, где установлена эта "симка" – на телефоне или на дроне, – никакая базовая станция не может. Поэтому при работающем интернете дрон может пользоваться всей информацией Сети в заданном ему для теракта районе. Как поясняет основатель школы и студии аэросъемки Григорий Герасимов: «Отключить интернет только для дронов нельзя. Либо он есть у всех, либо его нет ни у кого».

Для решения этой проблемы нужно принять себе за постулат некое понимание. Хотя "небратья-славяне" и опускаются до откровенно террористических атак против мирного населения, все-таки основные их цели – военные объекты, аэропорты (в том числе – гражданские), промышленные предприятия. Эксперт Алексей Неживой видит возможность не погружать страну в интернет-молчание в пообъектном отключении Сети:

«"Квадратно-гнездовые" методы защиты выглядят более эффективными, пока не разработаны комплексы локального отслеживания и выведения из строя БПЛА противника».

Другими словами, технические умы страны уже озабочены задачей подавления угрозы БПЛА без массовых отключений интернета. Но ведь на бытовом и даже на уровне широких масс методы не ломать привычную жизнь уже есть. Проблема в том, что магазины, пункты выдачи заказов, те же агрегаторы такси медленно реагируют на вызовы. Возможно, ожидают, что и без их инициатив все вернется к прежним "настройкам". Не вернется. Ниже объясним, что можно делать (и уже делается), чтобы онлайн-кассы работали, такси можно было вызывать через приложение и товар в ПВЗ можно было без проблем получить.

Проблема в десятки и сотни миллиардов

По информации Общества защиты интернета (ОЗИ), например, в июне 2025 года в стране 655 раз "отключали" мобильный и домашний интернет, это в десять раз больше, чем в мае. Для сравнения: за весь 2024 год, по наблюдениям аналитиков проекта, 296 таких инцидентов было во всем мире. Только 30 июня 50 регионов России сообщили о шатдаунах.

И здесь нужно понимать, что у каждой проблемы есть своя цена. В нашем случае, согласно экспертным оценкам ОЗИ, один час шатдауна приводит к убыткам на 46 млрд рублей для всей России и 9,6 млрд рублей только для Москвы.

Но так ли все безвозвратно? Вовсе нет. Власти уже ищут способы. Минцифры вместе с операторами связи ведет консультации о возможности предоставлять бесперебойный доступ к критически важным цифровым сервисам даже в случае возможных ограничений в работе интернета. Говоря проще – людям нужно обеспечить даже в шатдаун вход в сервисы госуслуг, банковские приложения и каналы экстренного оповещения. Все это, как оказывается, можно реализовать с помощью технических средств противодействия угрозам, установленных на сетях операторов. Почему в таком случае операторы связи ничего не делают? Нужно потратиться на использование оборудования? Или такое оборудование у них есть только в отчетах? Но ничего не утверждаем, пусть соответствующие структуры разбираются.

Но важно, что даже без государства часть проблем и бизнесмены, и обычные граждане могут решить на своем уровне самостоятельно.

"Все уже придумано до нас!"

Ozon обязал владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) подключить кабельный интернет – ранее это было рекомендацией: «Требование распространяется на ПВЗ, работающие в формате "Максимум бренда". Такие пункты открываются чаще всего, они расположены в отдельных помещениях на первых этажах жилых домов и оформлены в фирменном стиле Ozon».

Вот казалось бы – чего проще, да? Проведи "оптику", выбери тариф без всяких плюшек в виде игр, видеокинотеатров и т.п. и пользуйся стабильным интернетом. Но это же ежемесячно потом нужно 500–1000 рублей за тариф оплачивать. А зачем платить, если у персонала есть свои смартфоны с мобильным интернетом? Такие предприниматели сами себя и наказали, а могли бы ничего не потерять в торговле.

То же самое касается и магазинов, в которые теперь лучше "ходить с наличкой". Но, скажите пожалуйста, почему должен страдать покупатель? Почему все эти торговые точки сетевых гигантов сразу не подключили проводной интернет для нормальной работы онлайн-расчетов и не обеспечили себя офлайн-кассами, которые в стране есть? Артур Саркисян, генеральный директор CEO Calltouch (входит в "Ростелеком"), отмечает, что постепенно и до сетевиков доходит. Но это требует новых расходов, замечает он:

«Например, для подключения офлайн-кассы нужно перерегистрировать аппарат, купить дополнительные модули, ПО. Однако в случае отключения интернета это позволит продолжить нормально работать».

Но лучше, видимо, терпеть убытки в часы шатдаунов, чем один раз вложиться в обеспечение себя интернетом и дополнительным оборудованием.

Теперь что касается сервисов, использующих геоданные: курьерских служб, агрегаторов такси, логистических компаний. Основатель "Икс Кар Групп" и агрегатора такси "ИксКар" Максим Именинник озвучил информацию, которая и так-то давно известна всем заинтересованным:

«Все карты, которые задействованы в их бизнес-процессах, требуют постоянного доступа в интернет. Офлайн-карт нужного уровня практически не существует. Также проблему для нас как для агрегатора такси составляет отключение GPS. Но мы к ней адаптировались. Наш поставщик геоданных 2ГИС предложил технологию Radar API, которая умеет определять геопозицию по альтернативным источникам данных – триангуляции, Bluetooth-меткам, сотовым сетям. Она тоже "подсбаивает", но все же работает, и наши водители могут ездить».

Вновь вопрос. Неужели курьерским службам выгоднее терпеть убытки, чем опробовать новый способ связи с клиентом? Или агрегаторам и водителям такси выгоднее сидеть без заказов, а потом задирать цены на поездку, но только не пользоваться существующим решением проблемы отключения интернета?

Было бы желание?

Вы скажете: ладно – новые способы, но люди, например, не могут зайти в приложение и вызвать такси. Могут. И клиенты, и с обратной стороны – водители. Нужно просто немного повысить IT-грамотность. Вот вам реальный лайфхак.

При ограничениях мобильного интернета отключают LTE (читай – 4G), но сети 2G работают. Голосовые звонки, SMS продолжают работать, выключается только мобильный интернет. Посидеть в социальных сетях на 2G не выйдет, но отправить текстовое сообщение в мессенджере получится. Забытый значок EDGE означает, что у вас будет возможность общения на ходу в привычной манере. Приготовьтесь, что все будет медленно, но тут даже возможен заказ такси. Нужно выключить LTE в настройках вашего аппарата и войти в 2G (телефон не переключается автоматически в 2G).

Не лишним будет также отключить обновления софта аппарата, чтобы не загружать и без того медленный процесс в 2G. Обновиться можно позже дома, на работе или в ТЦ через Wi-Fi.

Одним словом, как в том перефразе: "Не так страшен черт, как его малютка". А если серьезно, то отключения (ограничения) мобильного интернета – вовсе не катастрофа. Катастрофа – это когда кто-то (противник) в условиях уже реальной бескомпромиссной войны решит отключить целые города, регионы или всю страну от выхода во Всемирную сеть. И поверьте, для этого даже не нужно взрывов подводных оптоволоконных магистралей по типу уничтожения газопровода. Все делается аппаратно за считаные минуты.