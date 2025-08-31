NYT: номинация на Нобелевскую премию мира рассорила Моди и Трампа

Давление на двусторонние отношения оказали введенные США высокие пошлины на импорт из Индии, миграционная политика, ужесточение требований к студенческим визам

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди намекнул о необходимости Нью-Дели выдвинуть его кандидатуру на получение Нобелевской премии мира. Это послание разозлило главу индийского правительства, сообщила 30 августа газета The New York Times (NYT).

«Трамп упомянул, что Пакистан собирается выдвинуть его на Нобелевскую премию мира, за которую он открыто боролся. По словам людей, знакомых с ходом разговора, не столь тонкий намек заключался в том, что Моди должен сделать то же самое. Индийский лидер ощетинился. Он сказал Трампу, что участие США не имеет ничего общего с недавним прекращением огня. Ситуация была урегулирована непосредственно между Индией и Пакистаном», – отметили в статье.

Согласно публикации, давление на двусторонние отношения оказали введенные США высокие пошлины на импорт из Индии, миграционная политика, ужесточение требований к студенческим визам.

Утверждается, что Моди не пожелал поддерживать номинацию Трампа, что негативно отразилось на их взаимоотношениях. После этого политики не контактировали друг с другом.