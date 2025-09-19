"Пять трупов". По Бийску распространяют страшные слухи о маньяке

В правоохранительных органах информацию назвали недостоверной

19 сентября 2025, 11:15, ИА Амител

Фейки о маньяке / Фото: "В курсе 22 | Барнаул"

В Бийске в ночь на 19 сентября начали активно распространяться сообщения о якобы разыскиваемом маньяке. Информация быстро разлетелась по местным чатам, сообщает телеграм-канал "В курсе 22 | Барнаул".

Как сообщили в ГУ МВД по региону, в интернете и мессенджерах распространяются фейки о нападениях на девушек. В полиции подчеркнули, что в Бийске подобных фактов не зарегистрировано и никаких ориентировок на "маньяка" ведомство не выпускало.

Правоохранители уточнили, что аналогичные вбросы ранее фиксировались и в других регионах Сибири. По словам экспертов, такие действия злоумышленников направлены на создание паники в родительских и женских сообществах, а также на дискредитацию правоохранительной системы.

«Сначала через чаты вбрасывается якобы резонансная история, которая, по замыслу злоумышленников, должна получить широкое тиражирование в социальных сетях и СМИ. Потом сопредельные стороны фиксируют скриншоты выхода недостоверной информации и пытаются представить их на зарубежных ресурсах как достоверную информацию о "недоработке" правоохранительных органов», – отметили в ведомстве.

Жителей края призывают доверять только официальным источникам и помнить об ответственности за распространение ложной информации.