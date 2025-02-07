О новом виде мошенничества с QR-кодами предупредили жителей Алтайского края
Аферисты размещают вредоносные ссылки под предлогом вступить в домовой чат или оплатить квитанцию
07 февраля 2025, 09:45, ИА Амител
Мошенническая схема с QR-кодами в объявлениях, или квишинг, активно распространяется на территории Алтайского края. Полицейские предупреждают, что пользоваться таким QR-кодом категорически нельзя. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Правоохранители пояснили, что подобные объявления являются фейковыми. Использование QR-кода из них может нанести серьезный ущерб: код может вести на мошеннический сайт или к скачиванию вредоносного программного обеспечения.
Часто неизвестные лица, расклеивая подобные объявления в подъездах, предлагают вступить в домовые чаты. Также аферисты распространяли поддельные квитанции и наклейки на электросамокатах с QR-кодами.
"Цель квишинга – получить доступ к финансовым ресурсам или конфиденциальной информации жертвы для дальнейшего несанкционированного использования", – уточнили в региональном МВД.
Правоохранители советуют жителям Алтайского края быть бдительными при просмотре электронных писем или сообщений, не предоставлять личные данные по непроверенным ссылкам и не переходить по ним, а также не скачивать файлы из сомнительных источников.
11:32:12 07-02-2025
Выполняя указания ЦБ, банкам пришлось ограничивать выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. А таких, как известно, большинство. Но банкам хочется кушать. Где взять новые жертвы, кого завлечь в свои сети? В ТРЦ, возле кафешек, рядом с учебными заведениями , через соцсети банки навязывают 18-19 летним кредитные карты. Молодым, у которых нет дохода. На что рассчитывают банки, когда выдают кредиты совершеннолетним подросткам, которые еще не вошли в возраст осознанности, не умеют управлять финансами, а их потребности превышают возможности? Похоже на то, что долги за них закроют родители. В сети приводятся случаи: «Как испортить кредитную историю тратами в 2,2 тыс. рублей
Например, о ситуации с 18-летней первокурсницей Мариной (имя изменено) . Еще прошлой осенью девушка не имела долгов и кредитной истории. Но на улице обзавелась картами ВТБ и МТС-Банка. Никто ей, правда, не объяснил условия, не акцентировал внимание на том, что это заемные деньги. В конце концов, она могла просто перепутать карты, с которых оплачивала свои нехитрые покупки.
Тем более что по кредитке ВТБ она потратила 1100 рублей, в МТС-Банке — 1074 рубля. И как-то не озаботилась тем, что эти долги нужно вернуть. Приходили ли ей уведомления от банков, ее мама не знает. О том, что дочь просрочила выплаты, родительница узнала из извещений от коллекторов. Естественно, тут же начался процесс выяснений. В отчете по кредитной истории все долги дочери были указаны, а также красным светилось предупреждение, что они просрочены на срок от 61 до 90 дней.
Мать кинулась погашать задолженность, которая в общей сложности составила около 8,8 тыс. рублей, из которых 6608 — штрафы за просрочку в МТС-Банке. Казалось бы, не такая и большая сумма. Но давайте посмотрим на последствия. Индивидуальный кредитный рейтинг девушки, следует из отчета БКИ, теперь составляет 355 по шкале Объединенного кредитного бюро. Это самая низкая категория, которая фактически закрывает для заемщика доступ к кредитам на многие годы. А если, достигнув определенного возраста и выйдя на работу, она захочет взять ипотеку? Не дадут. Не слишком ли большая расплата за 2,2 тыс. рублей, потраченных с кредитки на мороженое, шоколадки и кофе?» (с)
13:25:15 07-02-2025
Новая беда (11:32:12 07-02-2025) Выполняя указания ЦБ, банкам пришлось ограничивать выдачу к... ее мама -дура потому что штрафа оплатила 6608 рублей а просрочено было 1000 руб. Она должна была подать в суд на этот банк который необоснованно в целях обогащения взял с нее 500% от долга прибыли себе и эту сумму бы сократили с 6608 до 500 рублей. Кроме того надо было написать заявление в лицензионный отдел центрабанка России на этот банк и выложить все документы в телеграмм о том как обирают граждан России эти банкиры. И вопрос бы вообще без суда скрее всего в тот же день бы решился
12:05:05 07-02-2025
Цель квишинга – получить доступ к финансовым ресурсам///Отличие от фишинга?
12:12:55 07-02-2025
Силовые структуры совсем не работают??? Почему растет преступность ???
19:48:28 07-02-2025
Гость (12:12:55 07-02-2025) Силовые структуры совсем не работают??? Почему растет престу...
На глупость большинства никаких силовых структур не хватит.