О новом виде мошенничества с QR-кодами предупредили жителей Алтайского края

Аферисты размещают вредоносные ссылки под предлогом вступить в домовой чат или оплатить квитанцию

07 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Мошенническая схема с QR-кодами в объявлениях, или квишинг, активно распространяется на территории Алтайского края. Полицейские предупреждают, что пользоваться таким QR-кодом категорически нельзя. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители пояснили, что подобные объявления являются фейковыми. Использование QR-кода из них может нанести серьезный ущерб: код может вести на мошеннический сайт или к скачиванию вредоносного программного обеспечения.

Часто неизвестные лица, расклеивая подобные объявления в подъездах, предлагают вступить в домовые чаты. Также аферисты распространяли поддельные квитанции и наклейки на электросамокатах с QR-кодами.

"Цель квишинга – получить доступ к финансовым ресурсам или конфиденциальной информации жертвы для дальнейшего несанкционированного использования", – уточнили в региональном МВД.

Правоохранители советуют жителям Алтайского края быть бдительными при просмотре электронных писем или сообщений, не предоставлять личные данные по непроверенным ссылкам и не переходить по ним, а также не скачивать файлы из сомнительных источников.