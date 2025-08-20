Причиной стали публичные оскорбления россиян и поддержка недружественных РФ государств

20 августа 2025, 19:54, ИА Амител

Эльдар Джарахов / Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС

Общественники и надзорные органы Алтайского края отменили выступление Эльдара Джарахова на фестивале сельской молодежи в Павловске. Об этом сообщает алтайское отделение Народного фронта во "ВКонтакте".

После первой волны анонсов фестиваля в Народный фронт и надзорные органы поступило более сотни сообщений с требованием проверить музыканта.

«Народный фронт обратился в полицию и прокуратуру. Правоохранительные органы подтвердили, что подобное поведение скандального исполнителя может быть использовано для дискредитации из-за рубежа. Выступление отменили», — добавили в ОНФ.

Причиной отмены общественники назвали публичное оскорбление россиян, пропаганда асоциального поведения, грубые нарушения этических и иных общественных норм. Он публично называл соотечественников "свинорусами", использовал антироссийскую риторику в PR-акциях и поддерживал недружественные России государства.