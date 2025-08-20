НОВОСТИПроисшествия

Активисты добились отмены выступления Джарахова на фестивале сельской молодежи на Алтае

Причиной стали публичные оскорбления россиян и поддержка недружественных РФ государств

20 августа 2025, 19:54, ИА Амител

Эльдар Джарахов / Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС
Общественники и надзорные органы Алтайского края отменили выступление Эльдара Джарахова на фестивале сельской молодежи в Павловске. Об этом сообщает алтайское отделение Народного фронта во "ВКонтакте"

После первой волны анонсов фестиваля в Народный фронт и надзорные органы поступило более сотни сообщений с требованием проверить музыканта. 

«Народный фронт обратился в полицию и прокуратуру. Правоохранительные органы подтвердили, что подобное поведение скандального исполнителя может быть использовано для дискредитации из-за рубежа. Выступление отменили», — добавили в ОНФ. 

Причиной отмены общественники назвали публичное оскорбление россиян, пропаганда асоциального поведения, грубые нарушения этических и иных общественных норм. Он публично называл соотечественников "свинорусами", использовал антироссийскую риторику в PR-акциях и поддерживал недружественные России государства.

Комментарии 11

Шинник

20:17:31 20-08-2025

по скринам из видео - они от 2018 года.

Но после его сообщения что он купил квартиру от публикации в ВК.... я ему не прощу !

В его квартире есть и мои просмотры, налоги и тп...

Гость

10:01:55 21-08-2025

Шинник (20:17:31 20-08-2025) по скринам из видео - они от 2018 года.Но после его ... Какие твои налоги? 2 копейки???

Гость

14:17:36 21-08-2025

Гость (10:01:55 21-08-2025) Какие твои налоги? 2 копейки???... и мои тоже, и намного больше 2 копеек.

Гость

20:28:46 20-08-2025

А можно обнародовать фамилии общественников? И проследить насколько высокоморальный образ жизни ведут эти запрещалкины? На какие средства существуют и почему так довольны жизнью?

Гость

00:19:37 21-08-2025

Гость (20:28:46 20-08-2025) А можно обнародовать фамилии общественников? И проследить на... такой бараний комментарий только от поклонников этого грязного животного и мог быть

Гость

22:21:56 20-08-2025

Дядюшка Берия щас в гробу переворачивается, от этих ("народных фронтовиков ")
И дядюшка Ын така щас узнал, что так можно было

Олег

03:18:56 21-08-2025

Он публично называл соотечественников "свинорусами" - его соотечественники в какой стране живут?
Моему русскому народу - этот не соотечественник.

Патриот

06:01:19 21-08-2025

Ха, 2018 год, вошёл не в ту дверь. Вы посмотрите, что он сейчас твАрит, например, в последней поездке в Турцию, русофобии из себя так просто не замаскировать.

Гость

07:45:10 21-08-2025

Этот прокобëл живёт в нашей стране. Зарабатывает, деньги. Есть пьет и ещё оскорбляет соотечественников. Вырастили петухов с козлинными рожами. Пусть чешет отсюда на запад, и какой му. . к его сюда тянет?

Олег

09:33:44 21-08-2025

Почему не в тюрьме враг русских и россиян?

гость

10:44:47 21-08-2025

активист - хуже обочечника!

