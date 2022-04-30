32-градусная жара установится в Алтайском крае 1 мая

По-настоящему летняя погода установится в Алтайском крае днём в воскресенье, 1 мая, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура составит +22...+27 градусов, в Барнауле термометры покажут +25...+27 градусов, а местами по югу воздух прогреется до +32 градусов.

Преимущественно без осадков. Ветер подует южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.