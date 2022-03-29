А пить из-под крана можно? Задайте вопросы о качестве воды в Барнауле

В Барнауле паводок на реке Оби, как правило, проходит в две волны. Первая — в апреле, после ледохода, вторая — в мае-июне, в период активного таяния алтайских горных ледников.

Талые воды — это основной источник загрязнения воды весной. Так как за зиму на снежном покрове оседает дым, сажа, мусор. И, следовательно, когда снег тает, это всё попадает в Обь.

Заметить, как меняется вода из-под крана, можно уже в конце марта: она становится более мутной. И многие горожане начинают задавать вопросы: не опасно ли ею пользоваться? Можно ли пить воду из-под крана?

Кроме того, на протяжении года в редакцию amic.ru поступают вопросы о качестве воды, доступности и её подаче. Мы решили собрать вопросы о качестве воды в краевой столице и найти экспертов, которые подробно ответят на них.

Сбор вопросов продлится до 8 апреля 2022 года.

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