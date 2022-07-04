Алтайская пенсионерка стала брокером и потеряла 1,4 млн рублей на пике прибыли
Женщина несколько месяцев ждала огромного дохода, однако деньги на счёт не поступили
В Алтайском крае 73-летняя пенсионерка открыла брокерский счёт и перечислила мошенникам свои сбережения, сообщает региональное МВД.
В начале 2022 года жительница Рубцовска увидела в интернете рекламу о получении прибыли с помощью брокерской фирмы.
«Зарегистрировалась на сайте. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и предложил для получения высокого дохода открыть брокерский счёт. Для начала необходимо было пройти обучение и сделать первый взнос в размере 20 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Пенсионерка согласилась и прошла онлайн-обучение. Через несколько дней «консультант» сообщил о растущем доходе и рекомендовал сделать дополнительные взносы для получения больших дивидендов.
Женщина перевела 1,396 млн рублей и несколько месяцев ждала огромную прибыль, однако деньги на счёт так и не поступили.
В полиции возбудили уголовное дело по признакам «мошенничества в особо крупном размере».