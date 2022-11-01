Алтайская сельчанка мясорубкой убила нового мужа после встречи с бывшим

В Алтайском крае женщина убила ревнивого супруга, не выдержав оскорблений в свою сторону, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл 31 октября в одном из сёл Шелаболихинского района. Мужчина выпивал алкоголь в своём доме, когда вечером в гости зашёл отец старшей дочери и забрал девочку к себе.

«После того как хозяйка дома проводила их, её муж из ревности стал оскорблять женщину грубой нецензурной бранью, а затем попытался причинить телесные повреждения. Не стерпев унижений и оскорблений, женщина взяла металлическую мясорубку и несколько раз ударила супруга по голове», — рассказали в ведомстве.

От полученных травм мужчина через некоторое время скончался. 36-летней сельчанке грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть».

Ранее на Алтае женщина ножницами убила мужа, с которым прожила 25 лет.